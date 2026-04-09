Nevşehir’de yaşanan olayda cezaevinden çıkan bir şahıs, eski eşinin birlikte yaşadığı kişiye parke taşıyla saldırdı. Şüpheli kaçtı ancak kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

APARTMANDA DEHŞET DOLU DAKİKALAR

Nevşehir’de 2000 Evler Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda yaşanan olay, çevrede büyük panik yarattı. İddiaya göre kısa süre önce cezaevinden çıkan B.C., eski eşiyle birlikte yaşayan A.B.’nin bulunduğu adrese geldi.

İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. B.C., önce yumrukla saldırdı, ardından eline aldığı parke taşıyla A.B.’nin başına vurdu. Ağır şekilde yaralanan A.B., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

SALDIRI KAMERAYA YANSIDI

Olay anı apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin saldırıyı sürdürdüğü anlar net şekilde yer aldı. Bu görüntüler, soruşturma dosyasına da delil olarak girdi.

Bir apartmanın önünde… insanlar var ama kimse ilk anda ne olduğunu tam anlayamıyor. Sonra bir anda koşuşturma. Kısa ama ağır bir sahne.

KAÇTI AMA UZAKLAŞAMADI

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan takip sonucunda B.C., Yozgat’ta yakalandı ve Nevşehir’e getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın ardından mahallede kısa süreli bir sessizlik oluştu. Kimse açık açık konuşmuyor ama… herkesin aklında aynı soru var.

Yaralı A.B.’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.