Çarşamba günü merkez Onikişubat ilçesinin Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırı ya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı soruşturması devam ediyor. Yaşanan saldırıda 1'i öğretmen 8'i öğrenci 9 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın sonrasında Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim-öğretim de durdurulmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kahramanmaraş’ta bir okulda yaşanan saldırı sonrası önemli bir idari karar aldı. Bakanlık, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur’un görevden alındığını açıkladı.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 15 Nisan’da Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan olayın yakından takip edildiği belirtildi. Açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişleri tarafından inceleme ve soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

GÖREVDEN ALMA KARARI

MEB, başlatılan idari süreçler kapsamında soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için Erhan Baydur’un görevden alındığını duyurdu. Kararın, inceleme sürecinin selameti açısından alındığı vurgulandı.

SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR

Bakanlık açıklamasında, olayın titizlik ve hassasiyetle ele alındığı belirtilirken, soruşturmayla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceği bildirildi.

Yaşanan olayın eğitim camiasında yarattığı etki sürerken, alınan idari kararın sürecin ilerleyişi açısından belirleyici olması bekleniyor.