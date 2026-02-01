Dr. Mehmet Bahadır Sönmez..

Alanya Sağlık Müdürü.

Beni tanıyanlar bilirler ki ‘İlçe’ kelimesini sevmiyorum.

O yüzden ‘Alanya Sağlık Müdürü’ diye yazıyorum.

Çünkü Alanya’daki bütün Devlet Kurumlarımız ‘İL‘ düzeyinde hizmet veriyor..

Dr. Mehmet Bahadır Sönmez 16 Temmuz’da Alanya Sağlık Müdürü olarak atandı.

Genç..

Dinamik..

Bilgili..

Sempatik..

Kadrosu tarafından seviliyor.. Ast ve üstleriyle iletişimi mükemmel..

Bahadır Hocaya bağlı;

30 Sağlık Ocağı..

Hedefi 40 Sağlık Ocağı..

Verem Savaş..

Sağlıklı Hayat Merkezi..

Sigara Bırakma Merkezi..

133 Aile Hekimi.. Yeni açılacak olanlarla 136 olacak.

153 Hemşire ve Ebe..

Aile hekimlerine bağlı kayıtlı 34 bin 700 hasta var..

Doktor Bahadır Hoca’nın tavsiyesi; Aile hekiminize gitmeden lütfen hastaneye koşmayın. Aile hekimi en doğru şekilde hastane ve ilgili doktorlara yönlendirme yapar.

Bahadır Hoca’nın sorumluluk sahası;

Özel sağlık kurumları..

Özel Muayenehaneler..

Diş Sağlığı Merkezleri.. Sağlık Tarama merkezleri..

Eczaneler..

Güzellik salonları..

Psikologlar..

Fizyoterapistler..

Diyetisyenler..

Çevre Sağlığı Hizmetleri..

Alanya’da düzenli olarak 82 noktadan deniz suyu örnekleri alınması..

Mavi Bayraklı Plajların denetimi..

Alanya otellerinde kayıtlı Bin 647 havuzdan düzenli olarak örnek alınarak denetlenmesi..

Köylerden her ay içme suyu örnekleri alınarak denetlenmesi..

Okullar..

Camiler olmak üzere 82 noktadan su örnekleri alınması..

Ambalajlı su satışı yapan yerlerin denetimi.

Mekanlarda sigara nargile ve tütün ürünleri tüketim ve satışının denetimi..

Kimlik numaraları 99 ile başlayan ‘YENİ ALANYALI ‘ dediğimiz yerleşik yabancılara sağlık hizmeti..

Yabancı uyruklu ikameti olan ‘Yeni Alanyalılar’ 6 ay için 3 Bin lira ödeyerek istedikleri sağlık ocağından hizmet alabiliyorlar..

Hacca, Umreye giden vatandaşlara aşı ve sağlık rehberliği hizmeti..

Dr. Mehmet Bahadır Sönmez Hocada Alanya’nın her noktasına hizmette sınır yok. ‘’Var olan mevcut hizmetleri mesai arkadaşlarımla daha da iyileştirmek için sık sık istişare ediyoruz.. Kadromuz çok iyi.. Hekimlerimiz, hemşire ve ebelerimiz, sağlık çalışanlarımız herkes elinden geleni yapıyor‘ diyor.

Okullarda düzenli aralıklarla eğitim yapılıyor..

Dr. Mehmet Bahadır Sönmez Hoca arkasına her yerden destek rüzgarını almış..

Hedefleri var; Bağımlılıkla Mücadele için kolları sıvamış..

Alanya’ya ‘BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MERKEZİ’ kurmak için yer de bulmuş.

En kısa zamanda çizmeleri giyip inşaata başlamak istiyor. Biz de böyle bir proje için harç koymaya hazırız.. Gençlerimiz her şeyimiz.. Onları her türlü kötü alışkanlıktan koruyalım.

Alanya Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Bahadır Sönmez hocamın başka projeleri ve hedefleri de var.

Bahadır Hoca;

Genç.. Dinamik.. İstekli..

Ekibiyle uyumlu. Her sabah bir sağlık ocağını ziyaret etmeden makamına gelmiyor..

Hem sahada hem masada gayret ediyor..

Bahadır hocanın şahsında bütün sağlık ocaklarındaki aile hekimlerimiz, hemşirelerimiz ebelerimiz ve sağlık çalışanlarını tebrik ediyoruz.

Her şeyin başı sağlık..

Kalın sağlıcakla..