20 Ağustos 2026 tarihli Süper Loto çekilişi tamamlandı. Çekilişin ardından kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşların merakla beklediği kazanan numaralar belli oldu.
Büyük ikramiyenin 335 milyon lirayı aşması çekilişe olan ilgiyi artırırken, sonuçların açıklanmasının ardından gözler kuponlardaki numaralara çevrildi.
SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR
20 Ağustos 2026 Süper Loto çekilişinde çıkan şanslı numaralar şöyle:
8 - 21 - 25 - 46 - 48 - 57
Çekilişte açıklanan büyük ikramiye tutarı ise 335.009.820 TL oldu.
335 MİLYON TL’LİK BÜYÜK İKRAMİYE
Süper Loto’da büyük ikramiyenin 335 milyon 9 bin 820 TL’ye ulaşması, çekilişin en dikkat çeken ayrıntısı oldu.
Çekiliş sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Süper Loto oynayan vatandaşlar, kuponlarındaki rakamları kazanan numaralarla karşılaştırmaya başladı.
SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLİR?
Süper Loto oynayan vatandaşlar, kuponlarında bulunan numaraları açıklanan çekiliş sonuçlarıyla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebilir.
20 Ağustos çekilişinin kazanan numaraları 8, 21, 25, 46, 48 ve 57 olarak kayıtlara geçti.