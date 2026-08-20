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5 milyon TL’de mevduat ve konut hesabı değişti

20 Ağustos çekilişinin kazanan numaraları 8, 21, 25, 46, 48 ve 57 olarak kayıtlara geçti.

Süper Loto’da büyük ikramiyenin 335 milyon 9 bin 820 TL’ye ulaşması, çekilişin en dikkat çeken ayrıntısı oldu.

Çekilişte açıklanan büyük ikramiye tutarı ise 335.009.820 TL oldu.

20 Ağustos 2026 Süper Loto çekilişinde çıkan şanslı numaralar şöyle:

Büyük ikramiyenin 335 milyon lirayı aşması çekilişe olan ilgiyi artırırken, sonuçların açıklanmasının ardından gözler kuponlardaki numaralara çevrildi.

20 Ağustos 2026 tarihli Süper Loto çekilişi tamamlandı. Çekilişin ardından kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşların merakla beklediği kazanan numaralar belli oldu.

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