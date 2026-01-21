Öndüün bi purofösörü dınladım, feydalı otları tanıdıyoru. Ganseri önleyen, ömürü uzadan otları annada annada bitiremedi. Başda saydıı ot ısırgan otu. Bilisiniz, hepimizin baccalarında gıyamed gibi çıkar, adamı dalaadında mavıladır kedi enii gibi. Ben muzlugdan engi ısırgan otlarını elime galınca bi kılçar çoval geçirir, üsdüme uzun gollu gömleg geyer, ööle yolarım. Soona da dereye döküveririm. Ne sıır yer, ne davar yer ısırganı. Engi ısırgan neyimiş a bilader be. Ganserin ilacıımış mubareg. Millet paraala satın alırımış. Bi de tömekeni saydı. Semiz otu deyor kiballar. Alanya'da kimisi de togmakan der. Bizim muzlugda gıyamed gibi olur bilader. Yörügler develerine, sıırlarına yolallar. Yeyen içen olmaz. Emme biz ara sıra yeriz. Tömekenin sirkeli salatası çog gözel olur. Yoortlamasıla yemeeni de yapallar emme az yavan yavan olur. Onun uçun ben en çog sirkeli salatasını yerim. Meerem engi tömeken de ilacımış bilader. Nene, kekig gibi otlar da gıyamed gibi bizim baccada. Esgiden bi ulama otu varıdı, onu heç görmeyom hayıladır. O da çökeligli, sovanlı gözel olurdu.

Engi otlar her derde devayımış. Onun uçun hinden keeri bol bol ot yeecem bilader. Siz de yen, sıhatlı olun. Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.