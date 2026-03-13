SGK’nın son 5 yıla ilişkin denetim verileri açıklandı. Kurum, emekliliği iptal edilen kişi sayısının 12 bin 209 olduğunu duyurdu. Açıklama, Antalya ve Alanya’da emekli vatandaşların da yakından takip ettiği sosyal güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son yıllarda kamuoyunda sıkça dile getirilen “650 bin kişinin emekliliği iptal edildi” iddiaları hakkında resmi açıklama yaptı. Kurum, bu rakamın doğru olmadığını belirterek son 5 yılda yapılan denetimler sonucunda emekliliği iptal edilen kişi sayısının 12 bin 209 olduğunu açıkladı.

Açıklamada, özellikle sahte sigortalılık üzerinden emeklilik elde etmeye yönelik girişimlerin denetimlerle ortaya çıkarıldığı ve bu nedenle bazı emekliliklerin iptal edildiği ifade edildi.

“650 BİN KİŞİ” İDDİASINA YALANLAMA

SGK, bazı basın organlarında yer alan “650 bin kişinin emekliliği iptal edildi” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Kurum, kamuoyunda oluşan yanlış algıyı düzeltmek için detaylı veri paylaşma gereği duyulduğunu belirtti.

Resmi açıklamada, bu rakamın emeklilik iptallerini değil, denetimlerde tespit edilen farklı durumları kapsadığı ifade edildi.

560 BİN KİŞİ SAHTE SİGORTALI OLARAK TESPİT EDİLDİ

SGK verilerine göre 2021–2025 yılları arasında yapılan denetimlerde 560 bin 540 kişi sahte sigortalı olarak tespit edildi.

Ancak kurum, bu sayının doğrudan emeklilik iptali anlamına gelmediğini özellikle vurguladı. Sahte sigortalı bildirilen kişiler arasında emeklilik hakkı elde etmeyen veya süreci farklı şekilde sonuçlanan birçok kişi bulunuyor.

Kurumun yaptığı incelemelerde yalnızca belirli dosyaların emeklilik iptaliyle sonuçlandığı belirtildi.

12 BİN 209 KİŞİNİN EMEKLİLİĞİ İPTAL EDİLDİ

SGK tarafından açıklanan verilere göre son 5 yılda emekliliği iptal edilen toplam kişi sayısı 12 bin 209 oldu.

Bu kişilerin sigorta statülerine göre dağılımı ise şöyle:

4-a (SSK): 9 bin 304 kişi

4-b (Bağ-Kur): 2 bin 905 kişi

Yetkililer, özellikle sahte işyeri bildirimi, gerçekte çalışılmadığı halde sigortalı gösterilmesi ve usulsüz prim işlemleri gibi durumların emeklilik iptallerine neden olduğunu belirtiyor.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

SGK, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği için sahte sigortalılık ve usulsüz emeklilik girişimlerine karşı denetimlerin sürdüğünü açıkladı.

Yetkililer, vatandaşların yanlış bilgilere değil resmi açıklamalara itibar etmesi gerektiğini hatırlattı.

Bu gelişme özellikle Alanya ve Antalya’da yaşayan emekliler arasında da merakla takip ediliyor. Çünkü sahte sigortalılık denetimleri Türkiye genelinde yürütülüyor ve incelemeler devam ediyor.

Günlük hayatta ise emekliler için en kritik konu şu: SGK uzmanlarına göre gerçekten çalışılmadan yapılan sigorta bildirimleri ilerleyen yıllarda emeklilik iptaline yol açabiliyor. Bu nedenle sigorta işlemlerinin yasal ve gerçek çalışma üzerinden yapılması büyük önem taşıyor.