Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı.

PFDK'dan yapılan açıklamada Süper Lig'de Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Leroy Sane'ye verilen cezaya yer verildi.



PFDK'dan yapılan açıklamaya göre Leroy Sane'ye 2 maç men cezası verildi. Açıklamada, “Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu LEROY AZIZ SANE’nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.” denildi.



Leroy Sane, PFDK'dan aldığı ceza nedeniyle Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'deki sıradaki 2 maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekip Süper Lig'de sırasıyla Başakşehir ve Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek.



Ek olarak Galatasaray'a derbideki olaylar nedeniyle toplam 1 milyon 414 bin TL para cezası ve bazı bloklardaki taraftarlara bloke cezası verildiği ifade edildi.