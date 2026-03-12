Antalya’nın turizm merkezi Alanya’da etkisini artıran soğuk hava, özellikle ilçenin yüksek mahallelerinde günlük yaşamı zorlaştırmaya başladı. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte bazı bölgelerde yol yüzeyleri ve açık alanlar buz tuttu. Bu durum, hem sürücüler hem de yayalar açısından risk oluşturdu.

İlçenin yüksek kesimlerinde sabah erken saatler ve gece boyunca kaygan zemin nedeniyle ulaşımda dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Buzlanmanın en çok güneş görmeyen ve gölgede kalan noktalarda etkili olduğu belirtilirken, özellikle kırsal mahallelere giden güzergâhlarda tedbir çağrısı yapıldı.

YÜKSEK KESİMLERDE ULAŞIMDA DİKKAT ÇAĞRISI

Yetkililer, Alanya yüksek mahallelerde buzlanma riskinin önümüzdeki günlerde de sürebileceğine işaret etti. Sabah ve gece saatlerinde yollarda oluşabilecek kayganlığın, sürüş güvenliğini doğrudan etkileyebileceği vurgulandı. Yayaların da özellikle eğimli ve açık alanlarda daha dikkatli hareket etmesi istendi.

SÜRÜCÜLERE KIŞ TEDBİRLERİ HATIRLATILDI

Soğuk hava nedeniyle yüksek kesimlere çıkacak sürücülere, araçlarında kış lastiği kullanmaları, hızlarını düşürmeleri ve ani fren ile sert manevralardan kaçınmaları yönünde uyarı yapıldı. Özellikle gölge alanlarda görünmeyen buzlanma riskine karşı daha kontrollü sürüş önerildi.

Yetkililer ayrıca vatandaşlara, zorunlu olmadıkça buzlanmanın yoğun olduğu saatlerde yola çıkmamaları tavsiyesinde bulundu. Kırsal bölgelerde yaşayanlar ile sabah erken saatlerde işe veya okula gitmek için yola çıkanların hava ve yol durumunu takip etmesinin önemli olduğu belirtildi.

SOĞUK HAVA BİRKAÇ GÜN DAHA SÜRECEK

Meteoroloji kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, bölgede etkili olan soğuk hava dalgası birkaç gün daha sürecek. Bu nedenle Alanya’nın yüksek mahallelerinde buzlanma ve don olayı riskinin devam edebileceği ifade ediliyor. Vatandaşların özellikle gece saatlerinde ve günün ilk saatlerinde daha tedbirli davranması isteniyor.

Turizm ve tarım açısından da önem taşıyan ilçede, hava sıcaklıklarındaki düşüşün yüksek rakımlı mahallelerde günlük hayatı etkilemeye devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, yol güvenliği için resmi uyarıların takip edilmesini öneriyor.