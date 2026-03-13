Antalya’nın Kepez ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Deniz Atasoy, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Alanya Mahmutlar Mahallesi’ne götürüldü.

Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana gelen trafik kazası, genç bir üniversite öğrencisinin hayatına mal oldu. Akdeniz Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü öğrenilen Deniz Atasoy (21), otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza haberi kısa sürede hem Antalya’da hem de Alanya’da yaşayan yakınları arasında büyük üzüntü yarattı. Henüz 21 yaşındaki bir üniversite öğrencisinin hayatını kaybetmesi sosyal medyada da geniş yankı buldu.

KEPEZ’DE GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Kaza, Antalya’nın Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 42 PB 379 plakalı motosikleti kullanan Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Deniz Atasoy ile 07 AC 0844 plakalı otomobil çarpıştı.

İddiaya göre tali yoldan çıkan otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu genç sürücü savrularak yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Atasoy, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

BABA MORGDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kazanın ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan genç öğrencinin cenazesini almak için babası İzzet Atasoy morga geldi. Oğlunun ölüm haberiyle yıkılan baba Atasoy’un işlemler sırasında gözyaşlarına hakim olamadığı öğrenildi.

Bir evladın genç yaşta hayatını kaybetmesi... işte böyle durumlarda kelimeler bazen yetmiyor.

ALANYA’DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Deniz Atasoy’un cenazesi Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’ne götürüldü. Genç üniversite öğrencisinin cenazesinin burada toprağa verileceği öğrenildi.

Antalya’da yaşanan kazanın ardından özellikle Alanya Mahmutlar Mahallesinde yaşayan yakınları ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Üniversite çağındaki bir gencin hayatını kaybetmesi bölgede derin bir acı bıraktı.

Kazayla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı bildirildi. Olayın oluş şekli ve sorumluluk durumuna ilişkin soruşturma sürüyor.