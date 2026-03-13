BU görevlendirme ile birlikte Asen Albayrak, Süper Lig tarihinde orta hakem olarak düdük çalacak ilk kadın hakem unvanını elde edecek. Böylece Türk futbolunda önemli bir ilke imza atılmış olacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi hakem atama duyurusunda yer alan bu görevlendirme, lig tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Daha önce 2022 yılında bazı Süper Lig maçlarında üç kadın hakem dördüncü hakem olarak görev yapmıştı. Ancak ilk kez bir kadın hakem, Süper Lig'de orta hakem olarak sahaya çıkacak. İzmir'de oynanacak Göztepe – Corendon Alanyaspor karşılaşmasında düdük çalacak olan Asen Albayrak, hem Türk hakemliği hem de kadınların futboldaki temsili açısından önemli bir kilometre taşına imza atacak. Turuncu-yeşilli ekip Corendon Alanyaspor'un kritik deplasman mücadelesi, bu yönüyle Süper Lig tarihine geçecek karşılaşmalardan biri olarak kayıtlara geçecek. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi