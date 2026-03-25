Alanya ve Türkiye genelinde ev sahibi olmak isteyenlerin gündeminde: 1.20 faizli “İlk Evim Kredisi” için tarih netleşiyor, şartlar ortaya çıkıyor.

Ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişi için İlk Evim Konut Kredisi 2026 gelişmeleri yakından takip ediliyor. Özellikle kira fiyatlarının yükseldiği Alanya ve Antalya gibi bölgelerde yaşayan vatandaşlar, düşük faizli kredi fırsatına odaklanmış durumda. %1.20 faiz oranı ile sunulması beklenen bu yeni sistem, mevcut piyasa koşullarına göre ciddi bir avantaj sağlayacak gibi görünüyor.

İLK EVİM KREDİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şu an için başvurular resmi olarak başlamış değil. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK’nın yürüttüğü teknik çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı konuşuluyor.

Kulis bilgilerine göre düzenleme:

Nisan – Mayıs 2026 döneminde TBMM’ye sunulacak

Yasalaşma sonrası Resmi Gazete’de yayımlanacak

Ardından kamu bankaları başvuruları almaya başlayacak

Hedef, 2026 yılı bitmeden ilk kredi kullandırımlarının yapılması.

Yani… henüz başlamadı ama çok uzak da değil.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

İlk kez ev sahibi olacaklar için hazırlanan bu sistemde bazı temel kriterler öne çıkıyor:

Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması

Son 1 yıl içinde konut satışı yapılmamış olması

Dar ve orta gelir grubunda yer almak

Bu şartlar, sistemin yatırım amaçlı değil gerçek ihtiyaç sahiplerine yönelik olmasını hedefliyor.

FAİZ ORANI VE VADE DETAYI

Kampanyada öne çıkan en dikkat çekici unsur %1.20 sabit faiz oranı. Güncel konut kredilerinin %3 seviyelerinde olduğu düşünülürse bu oran ciddi bir fark yaratıyor.

Beklenen vade süresi ise:

En fazla 180 ay (15 yıl)

Bu da “kira öder gibi ev sahibi olma” söylemini yeniden gündeme taşıyor.

AYLIK TAKSİTLER NE KADAR OLACAK?

Örnek hesaplamalara göre:

1 milyon TL kredi → yaklaşık 13.587 TL taksit

→ yaklaşık 13.587 TL taksit 2 milyon TL kredi → yaklaşık 27.174 TL taksit

→ yaklaşık 27.174 TL taksit 3 milyon TL kredi → yaklaşık 40.761 TL taksit

Bugün Alanya’da ortalama kira fiyatlarının 15-25 bin TL bandına çıktığı düşünüldüğünde… bu kredi modeli birçok kişi için gerçek bir alternatif haline gelebilir.

Yine de herkes için ulaşılabilir mi, orası biraz tartışmalı.

KREDİ LİMİTİ VE DETAYLAR

İlk bilgiler, kredi limitlerinin 2 milyon TL ve üzeri seçeneklerle genişletileceğini gösteriyor. Ancak nihai rakamlar yasa çıktıktan sonra netleşecek.

Kamu bankaları aracılığıyla verilecek bu kredi, konut piyasasında da hareketlilik yaratabilir.

ALANYA’DA KONUT PİYASASINA ETKİSİ NE OLUR?

Alanya gibi yoğun göç alan ve kira fiyatlarının hızla arttığı bölgelerde bu tür bir kredi:

Konut talebini artırabilir

Satışları hızlandırabilir

Fiyatları yukarı çekebilir

Yani fırsat var ama… beraberinde risk de var.

Biraz erken davranan kazanabilir gibi duruyor.

Ya da fiyatlar daha da yükselirse işler değişebilir.

SON DURUM ÖZETİ

İlk Evim Konut Kredisi için süreç henüz tamamlanmış değil. Ancak:

Başvuru süreci başlamadı

Faiz oranı %1.20 olarak planlanıyor

2026 içinde hayata geçmesi bekleniyor

Gelişmeler yakından takip ediliyor.

Çünkü bu kredi… birçok kişi için hayatı değiştirebilir.

Ya da sadece konuşulup kalabilir.