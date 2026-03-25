Alanya ve Antalya’da ev sahiplerini yakından ilgilendiriyor: Kira gelirini beyan etmeyenlere ceza var, son tarih 31 Mart

2025 yılına ait kira gelir beyannamesi verme süreci başladı. Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya ve Antalya’daki ev sahipleri de mart ayı boyunca beyan işlemlerini tamamlamak zorunda. Süreci kaçıranlar için cezai yaptırımlar gündeme gelirken, işlemler artık büyük ölçüde dijital ortamda ve birkaç adımda yapılabiliyor.

Kimi ev sahipleri hâlâ “nereden veriliyor” diye soruyor. Aslında işin büyük kısmı internetten hallediliyor… Ama yine de gözden kaçan detaylar var.

KİRA BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLİR?

2025 yılı kira gelirleri için beyan dönemi 1 Mart’ta başladı ve 31 Mart 2026 tarihinde sona eriyor. Bu tarihe kadar işlemlerini tamamlamayan mükellefler gecikme cezası ile karşı karşıya kalabiliyor.

Yani son günlere bırakmak riskli. Özellikle sistem yoğunluğu da düşünülürse…

KİMLER BEYANNAME VERMEK ZORUNDA?

Kira geliri elde eden herkes beyanname vermiyor. Belirlenen istisna tutarları burada belirleyici oluyor:

Konut kira geliri 47 bin TL’yi aşanlar

İş yeri kira geliri 330 bin TL’yi aşanlar

Bu tutarların altında geliri olanlar için beyanname zorunluluğu bulunmuyor. Ancak sınırı geçen herkes gelir vergisi ödemekle yükümlü.

Alanya’da özellikle yazlık kiralamalar yapan mülk sahipleri bu sınırı fark etmeden aşabiliyor. Sonradan ceza gelince şaşıran çok kişi var.

KİRA BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR?

Kira beyannamesi vermek için en kolay yol Hazır Beyan Sistemi. İşlem adımları oldukça basit:

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi sitesi gib.gov.tr adresine girilir

adresine girilir Hazır Beyan Sistemi ne giriş yapılır

ne giriş yapılır Sistemin otomatik hazırladığı beyanname kontrol edilir

Eksik veya yanlış bilgiler varsa düzeltilir

Onay verilerek işlem tamamlanır

Ayrıca Dijital Vergi Dairesi üzerinden de aynı işlemler yapılabiliyor.

Birden fazla kişinin ortak olduğu bir konutta ise herkes yalnızca kendi payına düşen kira gelirini beyan ediyor. Bu detay sık karıştırılıyor.

VERGİ NASIL VE NE ZAMAN ÖDENİR?

Beyanname sonrası oluşan gelir vergisi iki eşit taksitte ödeniyor:

1. taksit: 31 Mart 2026

2. taksit: 31 Temmuz 2026

Ödeme seçenekleri ise oldukça geniş:

Dijital Vergi Dairesi

Anlaşmalı bankalar (kart veya havale)

Vergi dairesi vezneleri

PTT şubeleri

Kartla ödeme yapanların sayısı son yıllarda ciddi şekilde arttı. Özellikle genç mülk sahipleri işlemleri tamamen telefondan hallediyor.

HAZIR BEYAN SİSTEMİ NEDİR?

Hazır Beyan Sistemi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen ve kira, ücret ya da menkul sermaye gelirlerinin önceden hazırlanarak mükellefin onayına sunulduğu bir sistem.

Ancak ticari, zirai veya serbest meslek geliri elde edenler bu sistemden yararlanamıyor.

Bazen sistemde eksik veri olabiliyor. Özellikle eski kiracılar…

SON GÜNLERE DİKKAT

Kira gelir beyannamesi sürecinde en çok yapılan hata, işlemi son güne bırakmak. Sistem yoğunluğu, eksik bilgi veya yanlış beyan gibi durumlar hem zaman kaybına hem de ceza riskine yol açabiliyor.

Birçok kişi son hafta panik yapıyor… Halbuki 10 dakikalık iş.

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)