Ramazan ayında Antalya’da gece alışveriş trafiği arttı. Sahur saatlerinde sindirim destekleyici ürünler öne çıkarken, bayram yaklaşırken moda ve kişisel bakım ürünleri de sipariş listelerinde üst sıralara çıktı.

Ramazan ayıyla birlikte Antalya’da online alışveriş davranışı da değişti. E-ticaret platformu Trendyol’un paylaştığı verilere göre, özellikle 22.00 ile 06.00 saatleri arasında gece trafiği belirgin şekilde yükseldi. Bu saat aralığında verilen siparişlerde hem günlük ihtiyaçlar hem de bayram hazırlıkları aynı anda öne çıktı.

İşin bir tarafı ihtiyaç. Bir tarafı da hız. Gün içinde iş, ev, trafik derken birçok kişi alışverişi geceye bırakıyor. Telefonu eline alan siparişi veriyor, mesele biraz da buna döndü.

SAHURDA EN ÇOK HANGİ ÜRÜNLER TERCİH EDİLDİ?

Verilere göre sahur saatlerinde kullanıcıların en çok yöneldiği ürünler arasında sindirim düzenleyici takviyeler, Hindistan cevizi şurubu karışımları ve Bromelain (ananas özü) içeren içecekler yer aldı. Ramazan boyunca öğün düzeninin değişmesi, daha hafif hissettiren ve sindirimi desteklediği düşünülen ürünlere ilgiyi artırdı.

Bu tablo, özellikle gece geç saatte yemek yiyen kullanıcıların alışveriş tercihine de yansıdı. Antalya’da sahur sonrası mideyi yormayan, pratik ve destekleyici ürün arayışı öne çıktı. Markete gitmek yerine telefondan birkaç dakikada sipariş vermek artık daha baskın bir alışkanlık haline geliyor.

BAYRAM YAKLAŞIRKEN MODA VE BAKIM KATEGORİLERİ HAREKETLENDİ

Antalya gece alışveriş verileri içinde en dikkat çeken başlıklardan biri de moda oldu. Kullanıcıların sahur ve iftar saatlerinde en çok aradığı ürün elbise olarak öne çıktı. Elbiseyi sırasıyla ceket, pantolon, gömlek, omuz çantası ve tesettür giyim takip etti.

Kişisel bakım tarafında ise hareketlilik sürdü. Maskara, kadın parfümü, nemlendirici kremler, leke karşıtı tonikler ve saç bakım ürünleri öne çıkan kalemler arasında yer aldı. Bayram öncesi hazırlığın yalnızca kıyafetle sınırlı kalmadığı, bakım ürünlerine de ciddi yönelim olduğu görüldü.

ANTALYA İLK 10 ŞEHİR ARASINDA YER ALDI

Platform verilerine göre sahur ve iftar saatlerinde en fazla alışveriş yapılan şehirler sıralamasında Antalya da ilk 10’da yer aldı. Listenin zirvesinde İstanbul bulunurken, Antalya; Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli gibi büyük şehirlerle birlikte öne çıkan iller arasında gösterildi.

Bu veri, kentte Ramazan ayında gece online alışveriş eğiliminin güçlendiğini ortaya koyuyor. Özellikle sıcak havaların erken hissedilmeye başladığı Antalya’da vatandaşın dışarı çıkmak yerine siparişi telefondan tamamlaması şaşırtıcı değil. Evde otururken alınan tek bir ürün değil üstelik, sepet büyüyor.

KAMPANYA DÖNEMİ SİPARİŞLERİ DAHA DA ARTIRDI

3-9 Mart tarihleri arasında düzenlenen kampanya döneminde siparişlerde dikkat çekici yükseliş yaşandı. En yoğun alışveriş saati 22.00 olurken, bir önceki haftaya göre sipariş sayısında yüzde 36, ürün satış adetlerinde ise yüzde 41 artış kaydedildi.

Bu artış, Ramazan döneminde gece saatlerinde yapılan alışverişin artık geçici bir eğilim olmaktan çıkıp daha kalıcı bir davranış biçimine dönüştüğünü gösteriyor. Antalya’da da kullanıcıların hem ihtiyaçlarını hem de bayram hazırlıklarını giderek daha fazla mobil uygulamalar ve telefon üzerinden tamamladığı görülüyor. Çünkü vakit gece bulunuyor. Gündüz değil.

Bir de şu var; insanlar artık yalnızca indirim kovalamıyor, zaman satın alıyor. O yüzden telefondan verilen sipariş, bazen markete gitmekten daha cazip geliyor. Hele Ramazan temposunda, daha da.