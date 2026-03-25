Alanya ve Antalya’daki ev sahiplerini yakından ilgilendiriyor: 47 bin TL sınırını aşanlar için 31 Mart son gün, aksi halde ceza var

2025 yılına ait kira gelir beyannamesi süreci artık son düzlüğe girdi. Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya ve Antalya’da kira geliri elde eden ev sahipleri için de kritik tarih yaklaşıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’na yapılacak bildirimlerin 31 Mart 2026 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.

KONUT SAHİPLERİ İÇİN 47 BİN TL SINIRI

2025 yılı boyunca konutundan yıllık 47 bin TL ve üzeri kira geliri elde edenler için beyanname verme zorunluluğu bulunuyor. Bu tutarın altında gelir elde edenler ise beyanname vermekten muaf tutuluyor.

Yani kabaca düşünün… Alanya’da ortalama bir evin aylık 10-15 bin TL kira getirdiği bir ortamda, bu sınırı aşmamak neredeyse mümkün değil. Birçok kişi farkında bile olmadan bu kapsama giriyor.

Bir vatandaşın dediği gibi: “Zaten kira geçim derdi oldu, şimdi bir de beyan işi çıktı…”

HAZIR BEYAN SİSTEMİYLE KOLAY İŞLEM

Hazır Beyan Sistemi, süreci oldukça kolaylaştırıyor. Sadece kira, ücret veya menkul sermaye geliri olan vatandaşlar, Dijital Vergi Dairesi üzerinden sisteme girerek hazır beyannamelerini kontrol edip onaylayabiliyor.

Vergi dairesine gitmeden işlem yapılabiliyor. Ama yine de son güne kalınca sistem yoğunluğu…

VERGİ ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?

Hesaplanan vergiler farklı kanallardan ödenebiliyor:

• gib.gov.tr ve Dijital Vergi Dairesi üzerinden

• GİB mobil uygulaması ile

• Anlaşmalı bankalar aracılığıyla

• PTT şubeleri ve vergi dairelerinden

İKİ TAKSİT İMKANI VAR

2025 yılına ait gelir vergisi iki taksit halinde ödenebiliyor:

1. taksit: 31 Mart 2026

2. taksit: 31 Temmuz 2026

İlk taksitle birlikte damga vergisinin de yatırılması gerekiyor.

BEYANNAME VERMEYENİ NE BEKLİYOR?

Beyanname vermeyen ya da eksik bildirimde bulunan mükellefler için özel usulsüzlük cezası ve vergi ziyaı cezası uygulanabiliyor. Ayrıca gecikme faizi de ekleniyor.

Kısacası… “Nasıl olsa fark edilmez” diyenler için işler pek öyle yürümüyor.

SON GÜN UYARISI

Uzmanlar özellikle son gün yoğunluğu ve olası sistem aksaklıklarına karşı işlemlerin erkenden tamamlanması gerektiğini vurguluyor.

Çünkü son gün geldiğinde herkes aynı anda giriyor… ve işler karışıyor.

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)