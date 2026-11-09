Milyonlarca emeklinin beklediği yeni yıl maaş düzenlemesinde, prim gününe ve yaşa göre kademelendirilen yeni zam formülleri gündeme geldi. F5Haber'in aktardığına göre, katıldığı bir televizyon programında konuşan SGK Uzmanı Serkan Kumdakçı, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun masasında yer alan muhtemel senaryoları değerlendirdi.

PRİM GÜNÜNE GÖRE KADEMELİ SEYYANEN ZAM

Kumdakçı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in daha önce işaret ettiği yaş ve prim gününe dayalı farklılaştırma stratejisinin detaylarını paylaştı. Buna göre, seyyanen zam herkese eşit miktarda yansıtılmayacak. Sistem, daha çok çalışana ve hazineye daha çok prim aktarana daha fazla pay mantığıyla işleyecek. Taslağa göre; 3 bin 600 prim günüyle emekli olanlara 5 bin TL, 5 bin prim günü olanlara 10 bin TL, 7 bin 200 prim günü bulunanlara ise 15 bin TL civarında seyyanen zam verilmesi öngörülüyor.

YAŞA GÖRE REFAH PAYI ORANLARI NASIL DEĞİŞECEK?

Masadaki bir diğer seçenek ise oransal refah payı uygulaması. Uzmanın verdiği bilgilere göre, emekli aylıklarına eklenecek refah payı yüzde 5 ile yüzde 20 arasında farklılık gösterebilecek. Bu hesaplamada yaş kriteri belirleyici olacak. Örneğin 50-55 yaş bandında emekli olan bir kişiye yüzde 2 ile yüzde 5 arasında refah payı verilirken, 65 yaş üzerindeki emeklilerde bu oran yüzde 11'e kadar çıkabilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Sadece enflasyon artışının üzerine 10 bin TL seyyanen zam yapılması durumunda en düşük emekli aylığının 35 bin TL seviyesine ulaşması hesaplanıyor. Kumdakçı, hem kademeli seyyanen zammın hem de refah payının eşzamanlı uygulanması halinde ise bu rakamın 37 bin ile 38 bin TL bandına yükselebileceğini belirtti. Gündemdeki formüllerin hangisinin kesinleşeceği ve resmi kriterlerin ne olacağı ise henüz yetkili makamlarca duyurulmadı.