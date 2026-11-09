BİM, A101 ve ŞOK marketlerinin Kasım 2026 aktüel katalogları, alışveriş yapacak tüketicilere farklı ürün gruplarında indirim seçenekleri sunuyor. BİM temel gıda ürünlerine, A101 kahve ve içeceklere, ŞOK ise çikolata, kişisel bakım ve ev eşyalarına ağırlık veriyor. Alanya'daki tüketiciler için üç zincirin fiyatlarını, ürün miktarlarını ve kampanya bitiş tarihlerini karşılaştırdık.

BİM, A101 VE ŞOK'TA HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?

7-14 Kasım haftasına ait kataloglar incelendiğinde üç marketin farklı alışveriş ihtiyaçlarına yönelik kampanyalar hazırladığı görülüyor. BİM'de ayçiçek yağı, un, pirinç ve bakliyat; A101'de kahve, çay ve hijyen ürünleri; ŞOK'ta ise çikolata, deodorant ve ev eşyaları öne çıkıyor.

Kampanya süreleri de birbirinden farklı. BİM'in 8 Kasım'da başlayan ürün listesi 14 Kasım'a, A101'in 7 Kasım tarihli kampanyası 13 Kasım'a kadar geçerli. ŞOK'un 7 Kasım'da başlayan kampanyası ise 10 Kasım'da sona eriyor.

BİM VE A101'DE PİRİNÇ FİYATLARI NE KADAR?

Üç zincirin paylaşılan kataloglarında doğrudan karşılaştırılabilecek ortak ürün grubu pirinç oldu. BİM'de Efsane Osmancık pirinç 5 kilogramlık pakette 329 TL'den, A101'de Yayla uzun tane pilavlık pirinç 2 kilogramlık pakette 129,50 TL'den satışa sunuluyor.

Paket miktarları üzerinden yapılan hesaplamaya göre BİM'deki Osmancık pirincin kilogram fiyatı 65,80 TL, A101'deki Yayla uzun tane pirincin kilogram fiyatı ise 64,75 TL oluyor. İki ürün arasında kilogram başına 1,05 TL fiyat farkı bulunuyor.

Bu karşılaştırmada ürünlerin markaları, pirinç çeşitleri ve paket büyüklükleri farklı. Dolayısıyla hesaplama yalnızca kilogram başına satış fiyatını gösteriyor; aynı ürünün iki marketteki fiyat farkı anlamına gelmiyor.

BİM 8 KASIM KATALOĞUNDA TEMEL GIDA FİYATLARI

BİM'in 8-14 Kasım 2026 dönemindeki aktüel ürünleri arasında mutfak alışverişinde sık kullanılan temel gıdalar bulunuyor. Zincirin resmî ürün listesinde 5 litrelik Turna ayçiçek yağı 429 TL, 5 kilogramlık Söke Hergün buğday unu ise 115 TL olarak yer alıyor.

BİM'in bakliyat ve tahıl ürünlerindeki fiyatları şöyle:

• Efsane Osmancık Pirinç 5 kg: 329,00 TL • Saban Nohut 2,5 kg: 139,00 TL • Saban Yerli Kırmızı Mercimek 2,5 kg: 179,00 TL • Saban Pilakilik Piyazlık İri Kuru Fasulye 1 kg: 125,00 TL • Duru Bulgur Çeşitleri 1 kg: 55,00 TL • Mutlu Makarna Çeşitleri 500 g: 23,50 TL

Bu fiyatlar üzerinden hesaplandığında BİM'deki 5 litrelik ayçiçek yağının litre fiyatı 85,80 TL, 5 kilogramlık unun kilogram fiyatı ise 23 TL oluyor. Nohudun kilogram fiyatı 55,60 TL, kırmızı mercimeğin kilogram fiyatı 71,60 TL olarak hesaplanıyor.

BİM'in diğer aktüel ürünleri arasında 720 gramlık lavaş tortilla 64,50 TL, 250 gramlık glutensiz bakliyat makarnası çeşitleri 55 TL, 5x75 gramlık körili noodle 39,50 TL ve hamur kabartma tozu 49 TL fiyatla listeleniyor.

A101 7 KASIM KATALOĞUNDA KAHVE FİYATLARI

A101'in 7-13 Kasım 2026 tarihleri arasındaki kampanyasında kahve çeşitleri geniş yer tutuyor. Özellikle Nescafe Gold, Nescafe Klasik ve Jacobs ürünlerinde önceki satış fiyatlarıyla kampanya fiyatları birlikte açıklanıyor.

A101'in kahve kampanyasındaki fiyatlar şöyle:

• Jacobs Southeast Origins Kahve 95 g: 229,00 TL (önceki fiyat 459,00 TL) • Kocatepe Türk Kahvesi 3x100 g: 195,00 TL • Nescafe Gold 100 g: 199,00 TL (önceki fiyat 599,00 TL) • Nescafe Klasik 200 g: 229,00 TL (önceki fiyat 599,00 TL) • Nescafe 3'ü 1 Arada Original 15'li: 115,50 TL (önceki fiyat 185,95 TL) • Doğuş Gurme Demlik Poşet Çay 100'lü: 150,00 TL (önceki fiyat 299,95 TL)

Katalogdaki eski ve yeni fiyatlar karşılaştırıldığında Nescafe Gold 100 gramlık üründe 400 TL, Nescafe Klasik 200 gramlık üründe ise 370 TL fiyat farkı bulunuyor. Jacobs Southeast Origins 95 gramlık kahvede açıklanan fiyat farkı 230 TL.

Aynı markanın farklı ürünleri arasında da miktar farkı bulunuyor. Nescafe Gold 100 gramlık pakette 199 TL, Nescafe Klasik ise 200 gramlık pakette 229 TL. Ürünlerin kahve türleri farklı olduğu için yalnızca paket fiyatına bakılarak doğrudan eşdeğer ürün karşılaştırması yapılamıyor.

A101'DE PİRİNÇ, HİJYEN VE DİĞER ÜRÜNLER

A101'in kampanyası yalnızca kahve ürünlerinden oluşmuyor. Temel gıda, kişisel bakım ve evcil hayvan ürünlerinde de fiyat değişiklikleri bulunuyor.

• Yayla Uzun Tane Pilavlık Pirinç 2 kg: 129,50 TL (önceki fiyat 175,00 TL) • Sabah Paket Margarin 250 g: 29,50 TL • Dreamies Tavuklu Kedi Ödül Maması 60 g: 49,50 TL (önceki fiyat 79,95 TL) • Sleepy Bio Naturel Premium Plus Gece Hijyenik Ped 10'lu: 39,50 TL (önceki fiyat 69,50 TL) • Sleepy Bio Naturel Premium Plus Uzun Hijyenik Ped 12'li: 39,50 TL (önceki fiyat 69,50 TL) • Zühre Ana Servi Kozalağı Şurubu 500 ml: 159,00 TL (önceki fiyat 199,00 TL)

Hijyen ürünlerinde iki farklı Sleepy paketinin satış fiyatı aynı olmasına rağmen paket içindeki ürün sayısı değişiyor. Gece pedinin 10'lu paketinde adet fiyatı 3,95 TL, uzun pedin 12'li paketinde ise yaklaşık 3,29 TL olarak hesaplanıyor. Ürünlerin kullanım özellikleri farklı olduğundan seçimde yalnızca adet fiyatı belirleyici olmayabilir.

ŞOK 7 KASIM KATALOĞUNDA ÇİKOLATA FİYATLARI

ŞOK'un 7-10 Kasım 2026 tarihli kampanyasında çikolata çeşitleri ve kişisel bakım ürünleri bulunuyor. Zincirin resmî indirimli ürünler listesinde Milka'nın üç farklı 300 gramlık çikolatası aynı fiyatla satışa sunuluyor.

• Milka Schoko & Keks 300 g: 199,00 TL (önceki fiyat 399,00 TL) • Milka Çilekli Çikolata 300 g: 199,00 TL (önceki fiyat 399,00 TL) • Milka Oreo 300 g: 199,00 TL (önceki fiyat 399,00 TL)

Üç çikolata çeşidinde de açıklanan eski fiyat ile kampanya fiyatı arasında 200 TL fark bulunuyor. Böylece 300 gramlık paketlerde önceki satış fiyatına göre yaklaşık yüzde 50,1 oranında indirim uygulanıyor.

ŞOK'un kampanyasında bu ürünlerin kilogram fiyatı yaklaşık 663,33 TL'ye karşılık geliyor. BİM ve A101'in paylaşılan ürün listelerinde aynı çikolatalar bulunmadığından zincirler arasında doğrudan fiyat karşılaştırması yapılamıyor.

ŞOK'TA DEODORANT VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ KAÇ TL?

ŞOK'un kişisel bakım kampanyasında Axe, Dove, Elidor ve Nivea markalı ürünler bulunuyor. Aynı hacimdeki bazı deodorantların kampanya fiyatlarının eşit olması, ürün tercihinde marka ve kullanım özelliklerini öne çıkarıyor.

• Axe Black Deodorant 150 ml: 159,00 TL (önceki fiyat 319,00 TL) • Axe Apollo Deodorant 150 ml: 159,00 TL (önceki fiyat 319,00 TL) • Dove Eventone Deodorant 150 ml: 159,00 TL (önceki fiyat 299,00 TL) • Elidor İpek Terapisi Güzelleştirici Bakım Kremi 13: 219,00 TL (önceki fiyat 379,00 TL) • Elidor İpek Terapisi Serum 80 ml: 199,00 TL (önceki fiyat 349,00 TL) • Nivea Aqua Rose Makyaj Temizleyici 400 ml: 142,00 TL (önceki fiyat 285,00 TL)

Deodorant grubunda Axe Black, Axe Apollo ve Dove Eventone ürünlerinin tamamı 150 mililitrelik ambalajlarda 159 TL'den satılıyor. Açıklanan önceki fiyatlar dikkate alındığında Axe ürünlerinde 160 TL, Dove Eventone deodorantta ise 140 TL fiyat farkı bulunuyor.

ŞOK'TA EV EŞYASI VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ

ŞOK'un diğer iki zincirden ayrıldığı ürün gruplarından biri ev eşyaları ve tekstil oldu. Paylaşılan katalogda çelik masa, piknik sepeti ve erkek giyim ürünü yer alıyor.

• Escamp Çelik Kare Masa: 999,00 TL (önceki fiyat 1.190,00 TL) • Piknik Sepeti 28 L: 149,50 TL (önceki fiyat 299,00 TL) • Koza Erkek Şortlu Takımı Gri M-L: 299,00 TL (önceki fiyat 449,00 TL)

Bu ürünlerde açıklanan fiyat farkları çelik kare masada 191 TL, piknik sepetinde 149,50 TL ve erkek şortlu takımında 150 TL olarak hesaplanıyor.

BİM, A101 VE ŞOK KARŞILAŞTIRMASI: HANGİ MARKETTE NE VAR?

Üç zincirin aynı haftaya ait ürün listeleri birlikte değerlendirildiğinde kampanyaların farklı alışveriş ihtiyaçlarına yönelik olduğu görülüyor.

BİM, temel mutfak alışverişine ağırlık veriyor. Ayçiçek yağı, un, pirinç, nohut, mercimek, kuru fasulye, bulgur ve makarna gibi ürünler aynı katalogda bulunuyor.

A101, kahve ve çay ürünlerinde daha fazla seçenek sunuyor. Nescafe, Jacobs, Kocatepe ve Doğuş markalı ürünlerin yanı sıra pirinç, margarin ve hijyen ürünleri de kampanyaya dahil ediliyor.

ŞOK ise çikolata, kişisel bakım, tekstil ve ev eşyalarıyla farklılaşıyor. Milka çikolatalar, Axe ve Dove deodorantlar, Elidor saç bakım ürünleri ve ev eşyaları katalogda yer alıyor.

Bu nedenle üç zincir için genel bir fiyat sıralaması yapmak mümkün değil. Ortak ürünlerin sınırlı olması ve paket miktarlarının değişmesi, toplam alışveriş maliyetinin tüketicinin sepetindeki ürünlere göre farklılaşmasına neden oluyor.

9 KASIM'DA HANGİ MARKETİN KAMPANYASI DEVAM EDİYOR?

9 Kasım 2026 Pazartesi itibarıyla paylaşılan üç katalog da ilan edilen geçerlilik tarihleri içinde bulunuyor. Kampanyaların sona ereceği tarihler ise şöyle:

• ŞOK: 10 Kasım 2026 Salı • A101: 13 Kasım 2026 Cuma • BİM: 14 Kasım 2026 Cumartesi

Alanya'da alışveriş yapacak tüketiciler açısından kampanya bitiş tarihleri kadar ürünlerin paket büyüklükleri de önem taşıyor. Özellikle pirinç, kahve ve kişisel bakım ürünlerinde gramaj veya adet üzerinden hesaplama yapmak, farklı ambalajların fiyatlarını daha sağlıklı değerlendirmeye yardımcı oluyor.

Haberde yer alan fiyatlar BİM, A101 ve ŞOK zincirlerinin kendi ürün duyurularına dayanmaktadır. Kampanyalı ürünler stoklarla sınırlıdır; fiyatlar, ürün bulunabilirliği ve satış koşulları mağazalara göre değişebilir.