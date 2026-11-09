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Fiyatlar Opet'in ilçe bazlı pompa fiyatlarıdır. Diğer dağıtım şirketlerinin istasyonlarında küçük farklar olabilir.

Alanya'da 9 Kasım 2026 Pazartesi itibarıyla kurşunsuz benzinin litresi 76,80 liradan, motorinin litresi 97,50 liradan satılıyor. Fiyatlar bir önceki güne göre değişmedi.

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