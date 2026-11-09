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Alanya'da 9 Kasım 2026 Pazartesi itibarıyla kurşunsuz benzinin litresi 76,80 liradan, motorinin litresi 97,50 liradan satılıyor. Fiyatlar bir önceki güne göre değişmedi.
İLÇE İLÇE AKARYAKIT FİYATLARI
|İlçe
|Benzin (TL/litre)
|Motorin (TL/litre)
|Alanya
|76,80
|97,50
|Gazipaşa
|76,80
|97,50
|Manavgat
|76,79
|97,49
|Antalya (Muratpaşa)
|76,77
|97,47
Fiyatlar Opet'in ilçe bazlı pompa fiyatlarıdır. Diğer dağıtım şirketlerinin istasyonlarında küçük farklar olabilir.
Muhabir: Haber Merkezi