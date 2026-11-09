2026-2027 eğitim-öğretim yılının 16 Kasım'da başlayacak ilk ara tatili öncesinde şehirler arası yolcu taşımacılığında hareketlilik hızlandı. Türkiye genelinde 8 bin otobüsle hizmet veren 343 otobüs firmasının satışa sunduğu biletlerin yarısı şimdiden tükendi.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım'ın aktardığına göre, normal dönemde günlük 22 bin olan sefer sayısı tatil yoğunluğuyla birlikte 27 bine kadar çıkıyor. Özellikle üniversite öğrencilerinin memleketlerine gidiş trafiği nedeniyle 13-15 Kasım tarihleri arasında peronlarda büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

BİLETLER NE ZAMAN TÜKENECEK?

Mevcut biletlerin yüzde 50'sinin satıldığını belirten Yıldırım, kalan koltukların da birkaç gün içinde tamamen tükenmesini öngördüklerini açıkladı. Ara tatilin 20 Kasım'da sona ereceğini hatırlatan yetkililer, dönüş trafiğinin 21 ve 22 Kasım tarihlerinde zirve yapmasını bekliyor.

YOLCULAR İÇİN KRİTİK TAVSİYE NEDİR?

Artan ek sefer sayılarına rağmen dönüş yolunda yaşanabilecek bilet bulamama mağduriyetinin önüne geçmek için erken planlama büyük önem taşıyor. Yıldırım, seyahat edecek vatandaşların sadece gidiş değil, dönüş biletlerini de vakit kaybetmeden 'gidiş-dönüş' şeklinde güvence altına almalarının kritik bir adım olduğunu vurguladı.

SÜRÜCÜLERE VE YOLCULARA GÜVENLİK UYARISI

Yoğun tatil dönemlerinde artan kaza riskine de dikkat çeken TOF Başkanı, şoförlerin mutlaka dinlenmiş ve uykusunu almış şekilde, bakımları tamamlanmış araçlarla yola çıkması gerektiğini ifade etti. Ayrıca tüm yolcuların yasal bir zorunluluk olan emniyet kemerini yolculuk boyunca takmaları ve kış lastiği kurallarına uyulması istendi.