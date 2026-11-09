Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında küresel gıda güvenliği ve iklim eylemi üzerine önemli açıklamalarda bulundu. CNN Türk'ün aktardığı habere göre, Yumaklı, 'Baskı Altındaki Kırsal Tedarik Zincirleri Raporu'nun tanıtımında uluslararası iş birliğinin aciliyetine dikkat çekti.

Gıda sistemlerinin artan sıcaklıklar, kuraklık ve aşırı hava olayları nedeniyle ciddi tehdit altında olduğunu belirten Bakan Yumaklı, sorunun yalnızca üretimle sınırlı kalmadığını vurguladı. Su kıtlığı, biyolojik çeşitlilik kaybı ve jeopolitik gerilimlerin; hasat sonrası süreçleri, depolamayı ve tüketicinin gıdaya erişimini doğrudan etkilediği ifade edildi.

KÜÇÜK ÜRETİCİLER İÇİN RİSK BÜYÜYOR

Yaşanan küresel şokların özellikle küçük ölçekli üreticiler ve kırılgan topluluklar üzerinde ağır bir baskı yarattığı bildirildi. Krizlere karşı dayanıklılığın sadece müdahale kapasitesiyle ölçülemeyeceğini aktaran Yumaklı, riskleri önceden öngörme ve hızla toparlanma becerisinin hayati önem taşıdığının altını çizdi. Sürdürülebilir su yönetimi ve iklime uyumlu tarımsal planlamanın temel çözüm yolları olduğu kaydedildi.

COP31 KARARLARI GIDA GÜVENLİĞİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Küresel iklim zirvelerinden çıkan kararlar, tarım politikalarının geleceğini şekillendirmede kritik bir rol oynuyor. İklim finansmanının doğru alanlara yönlendirilmesi ve dijital tarım teknolojilerinin yaygınlaştırılması, ülkelerin gıda arzı konusundaki kırılganlığını azaltmayı hedefliyor. Üreticilerin suya, uygun maliyetli girdilere ve sigorta imkanlarına erişimi, olası krizler öncesinde kalkan görevi görüyor.

Dayanıklı gıda sistemleri inşa etmenin tüm ülkelerin ortak sorumluluğu olduğunu hatırlatan Yumaklı, hiçbir ülkenin bu zorlukları tek başına aşamayacağını belirtti. Birleşmiş Milletler Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) gibi uluslararası ortaklarla yürütülecek çalışmaların, krizler karşısında gıda arzının sürekliliğini sağlamada kilit bir işlev göreceği vurgulandı.