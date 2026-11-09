Altın piyasalarında hareketlilik yeni haftada da sürüyor. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesi ve ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine yönelik beklentiler, altın ve gümüş fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Ons altının 4 bin 100 dolar seviyelerinde işlem gördüğü, gram altının ise 6 bin 700 TL sınırına yaklaştığı dönemde Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

GRAM ALTINDA 7 BİN TL ÜZERİNİ İŞARET ETTİ

Altın fiyatlarında orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisini koruduğunu belirten İslam Memiş, gram altında yeni fiyat aralığına geçildiğini söyledi.

Daha önce 6 bin ile 6 bin 500 TL arasında hareket eden gram altının artık 6 bin 500 ile 7 bin TL bandında değerlendirildiğini ifade eden Memiş, orta vadede 7 bin TL üzerindeki seviyelerin gündeme gelebileceğini belirtti.

Memiş, gram altında 6 bin 500 TL seviyesini önemli bir destek noktası olarak takip ettiğini açıkladı.

ONS ALTIN İÇİN 4 BİN 400 DOLAR TAHMİNİ

Uluslararası piyasalardaki gelişmeleri değerlendiren İslam Memiş, ons altının sabah saatlerinde 4 bin 120 ile 4 bin 135 dolar seviyelerine kadar yükseldiğini belirtti.

Kısa vadede 4 bin ile 4 bin 200 dolar aralığının takip edileceğini söyleyen Memiş, yükselişin devam etmesi durumunda 4 bin 400 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Uzman isim, küresel ekonomik gelişmelerin ve merkez bankalarının faiz politikalarının altın fiyatları üzerindeki belirleyici etkisine dikkat çekti.

ALTIN YATIRIMCILARINA BEKLEME MESAJI

Altın piyasasında uzun süredir baskılanmış bir fiyat hareketi yaşandığını savunan Memiş, koşulların değişmeye başladığını dile getirdi.

Elinde altın bulunan ve acil nakit ihtiyacı olmayan yatırımcıların mevcut pozisyonlarını koruyabileceği yönünde görüş bildiren Memiş, orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisinin sürdüğünü söyledi.

Bununla birlikte altın fiyatlarının küresel gelişmelere bağlı olarak dalgalanabileceğini belirtti.

“ALTIN BORÇLANMAK RİSKLİ BİR KARAR”

İslam Memiş'in açıklamalarında en dikkat çeken başlıklardan biri de altın borçlanmaya yönelik uyarısı oldu.

Özellikle düğün hazırlığı yapan ve altın borcu almayı düşünen vatandaşlara seslenen Memiş, mevcut fiyatların gelecekte de aynı seviyelerde kalacağı düşüncesiyle hareket edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Altın fiyatlarının ilerleyen dönemlerde yükselmesi halinde borçların geri ödenmesinin daha maliyetli hale gelebileceğine işaret eden Memiş, altın cinsinden borçlanmanın önemli riskler taşıdığını belirtti.

ABD ENFLASYON VERİLERİ ALTININ YÖNÜNÜ BELİRLEYEBİLİR

Küresel piyasaların bu hafta açıklanacak enflasyon verilerine odaklandığını belirten Memiş, özellikle ABD'den gelecek ekonomik verilerin altın fiyatlarında hareketliliğe neden olabileceğini söyledi.

Japonya, Çin ve Almanya'daki enflasyon gelişmelerinin de piyasalar tarafından takip edildiğini ifade eden uzman isim, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentilerin henüz kesinleşmediğini dile getirdi.

Memiş, aralık ayındaki faiz kararına yönelik beklentilerin değişebileceğini, olası bir faiz adımının mart ayına ertelenmesinin de ihtimaller arasında bulunduğunu değerlendirdi.

JEOPOLİTİK GERİLİMLERE DİKKAT ÇEKTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarını da değerlendiren İslam Memiş, jeopolitik risklerin yeniden yükselmesi halinde petrol, altın ve gümüş piyasalarında sert hareketler yaşanabileceğini söyledi.

İran'a yönelik olası bir askeri müdahalenin petrol fiyatlarını yükseltebileceğini belirten Memiş, böyle bir senaryoda petrolün 120 dolara ulaşabileceğini öne sürdü.

Jeopolitik gelişmelerin değerli metaller üzerindeki etkisinin yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

ALTIN FİYATLARINDA GÖZLER YENİ VERİLERDE

Altın piyasalarında önümüzdeki günlerde ABD enflasyon verileri, Fed'in faiz politikası ve küresel jeopolitik gelişmelerin öne çıkması bekleniyor.

İslam Memiş'in değerlendirmelerine göre gram altında 6 bin 500 TL, ons altında ise 4 bin dolar seviyeleri önemli destek noktaları olarak izleniyor.