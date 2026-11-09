Türk Hava Yolları'nın (THY) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 12-34 yaş aralığındaki öğrenciler için yeni bir indirimli seyahat dönemi başlıyor. Kampanya kapsamında, 8 Aralık tarihine kadar satın alınacak biletlerle avantajlı uçuş imkanı sunulacak.

İndirimli biletler, 9 Kasım 2026 ile 30 Nisan 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye çıkışlı uçuşlarda geçerli olacak. Öğrenciler bu haktan tek yön veya gidiş-dönüş ekonomi sınıfı biletlemelerde yararlanabilecek. Ancak Rusya, Belarus, Küba, Hindistan, Endonezya, Maldivler, Nepal ve Sri Lanka varışlı seferler kampanya kapsamı dışında tutuldu.

KAMPANYADAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Söz konusu indirimden faydalanmak isteyen gençlerin sağlaması gereken temel bir şart bulunuyor. Kampanya sadece THY'nin yolcu sadakat programı olan Miles&Smiles'a kayıtlı öğrenciler için geçerli olacak. Henüz üye olmayan öğrencilerin, indirimli biletleme yapmadan önce dijital kanallar üzerinden program kaydını tamamlaması ve öğrenci statülerini sisteme tanımlatması gerekiyor.