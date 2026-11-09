Düzce'de D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazası can aldı. Kontrolden çıkarak refüjdeki beton bloklara çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hatice Türkel (65), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ, BETON BLOKLARA ÇARPTI
Kaza, akşam saatlerinde D-100 kara yolunun Düzce Altınpınar köyü mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Düzce istikametine seyir halinde olan S.T. (48) yönetimindeki 81 DG 132 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Savrulan otomobil, yolun orta refüjünde bulunan beton bloklara çarparak durabildi.
9 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA YARALANDI
Şiddetli çarpışmanın ardından otomobilde bulunan sürücü S.T. (48) ile Hatice Türkel (65), H.T. (48) ve A.T. (9) yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından 4 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
HATİCE TÜRKEL HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 65 yaşındaki Hatice Türkel, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan diğer 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Bir kişinin hayatını kaybettiği, biri çocuk 3 kişinin yaralandığı kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kazanın kesin meydana geliş nedeninin yapılacak araştırmanın ardından netlik kazanması bekleniyor.