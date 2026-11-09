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Bir kişinin hayatını kaybettiği, biri çocuk 3 kişinin yaralandığı kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kazada yaralanan diğer 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 65 yaşındaki Hatice Türkel, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından 4 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şiddetli çarpışmanın ardından otomobilde bulunan sürücü S.T. (48) ile Hatice Türkel (65), H.T. (48) ve A.T. (9) yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Düzce istikametine seyir halinde olan S.T. (48) yönetimindeki 81 DG 132 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Düzce'de D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazası can aldı. Kontrolden çıkarak refüjdeki beton bloklara çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hatice Türkel (65), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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