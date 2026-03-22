Emekli maaşını hangi bankadan alacağına karar vermeye çalışanlar için kritik uyarı geldi. Uzmanlara göre promosyon sözleşmesi yapıldı diye süreç bitmiyor; cayma ve banka değişikliği imkanı sürüyor. Temmuz zammı sonrası daha yüksek teklif ihtimali de masada.

Emekliler için banka promosyonu seçimi son haftalarda yeniden en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Özellikle özel bankaların kampanyaları büyüdükçe birçok emekli “şimdi mi başvurmalı, temmuzu mu beklemeli?” sorusuna yanıt arıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, emeklilerin istemedikleri bir promosyon anlaşmasına boyun eğmek zorunda olmadığını, uygun şartlar oluştuğunda banka değişikliğinin yapılabildiğini söyledi. Yılmaz’a göre, temmuz maaş zammı sonrası emekli promosyonlarının yeniden yükselmesi ihtimali nedeniyle acele karar vermemek bazı emekliler için daha avantajlı olabilir.

PROMOSYON ALAN EMEKLİ BANKA DEĞİŞTİREBİLİYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yayımladığı rehbere göre emekliler daha yüksek promosyon veren başka bir bankaya maaşını taşıyabiliyor. Ancak bunun için aylık karşılığında kredi kullanılmamış olması, virman-takas-mahsup gibi ek taahhütlerin bulunmaması ve bankacılık işlemlerini engelleyen bir sorun olmaması gerekiyor. SGK, aylık taşıma talebinin e-Devlet üzerinden de yapılabildiğini açıkça belirtiyor. Promosyon sisteminin dayanağı da SGK ile bankalar arasında imzalanan protokol.

Bir başka önemli detay da şu: SGK’ya göre promosyon ödemesi sosyal güvenlik bütçesinden değil, doğrudan bankaların bütçesinden karşılanıyor. Yani bankalar müşteri çekmek için birbirleriyle rekabet ediyor; bu da dönem dönem tekliflerin yukarı çıkmasına yol açıyor.

3 YILLIK TAAHHÜT VAR AMA KAPI TAMAMEN KAPANMIYOR

Emekli promosyonlarında temel sistem 3 yıllık taahhüt üzerine kurulu. SGK rehberinde ve bankaların resmi kampanya sayfalarında da bu süre açıkça yer alıyor. Örneğin Ziraat Bankası, promosyondan yararlanmak için maaşın 3 yıl boyunca banka aracılığıyla alınacağına dair başvuru şartını duyuruyor. Akbank da Mart 2026 kampanyasında 3 yıl taahhüt şartını açık biçimde yayımladı.

Erken ayrılmak isteyen emekli için uygulamada kalan süreye göre iade veya mahsup gündeme geliyor. Bu yüzden “bir kez imza attım, üç yıl boyunca çıkamam” düşüncesi her durumda doğru değil. Dosya bazında fark oluşabiliyor. Bankanın verdiği ek ödül, kredi, otomatik ödeme talimatı ya da kart kampanyası varsa şartlar biraz daha detaylanıyor. Tam da bu yüzden, imza atmadan önce küçük yazılara bakmak gerekiyor. Orası önemli.

BANKALARDA RAKAMLAR NEREYE KADAR ÇIKIYOR?

Mart 2026 itibarıyla bankaların resmi kampanya sayfaları arasında ciddi fark var. Ziraat Bankası SGK emeklilerine maaş tutarına göre 12 bin TL’ye kadar promosyon açıkladı. ING, maaş tutarına göre 15 bin TL’ye varan koşulsuz nakit promosyon ve ek kampanyalarla toplam 28 bin TL’ye kadar fırsat sunduğunu duyurdu. Akbank ise 1-31 Mart 2026 dönemi için maaş aralığına göre toplam 20 bin TL’ye kadar nakit promosyon açıkladı; buna ek olarak belirli koşullarla ilave ödül ve kredi fırsatları da yayımladı.

Bu tablo bile tek başına şunu gösteriyor: emekli banka promosyonu karşılaştırması 2026 yapmadan karar vermek artık ciddi para kaybına yol açabiliyor. Hele maaşı yüksek olan emekliler için fark daha da büyüyor.

TEMMUZ AYI NEDEN KRİTİK GÖRÜLÜYOR?

Temmuz dönemi, emekli maaş artışlarıyla birlikte bankaların promosyon çıtasını güncelleme ihtimalinin en çok konuşulduğu dönemlerden biri. Çünkü promosyon basamakları maaş tutarına bağlı işliyor; maaş arttıkça emeklinin gireceği kademe de değişebiliyor. SGK rehberinde promosyonun aylık tutar aralıklarına göre belirlendiği açıkça yer alıyor. Bu nedenle temmuz zammı sonrası bazı emeklilerin daha üst promosyon dilimine geçmesi mümkün görünüyor.

Yılmaz’ın “acele etmeyin” çıkışının arkasında da bu hesap var. Özellikle hâlihazırda düşük promosyonla bağlı olmayan ya da cayma maliyeti sınırlı olan emekliler için temmuz sonrası daha yüksek emekli promosyonu gelir mi sorusu boşuna sorulmuyor.

Birçok emekli için bu mesele yalnızca banka tercihi değil. Mutfak masrafı, ilaç gideri, kira, fatura... Ay sonuna doğru o promosyon farkı kâğıt üstünde kalmıyor. Doğrudan cebe dokunuyor.

ACELE KARAR YERİNE HESAP YAPMAK DAHA DOĞRU

Özetle emekliler, istemedikleri promosyon anlaşmasına mahkûm değil. Ancak en doğru adım, mevcut sözleşmedeki kalan süreyi, olası iade tutarını, yeni bankanın mahsup uygulayıp uygulamadığını ve temmuz sonrası çıkabilecek yeni teklifleri birlikte değerlendirmek oluyor.

Emekli promosyonunda en yüksek rakamı almak isteyenler için şu aşamada en makul yol, resmi banka kampanyalarını tek tek incelemek ve e-Devlet üzerinden maaş taşıma şartlarını kontrol etmek. Hızlı karar bazen rahatlatır ama yanlış karar, üç yıl sürer.

Kaynak: SGK, Akbank, ING, Ziraat Bankası, kullanıcı tarafından iletilen haber metni