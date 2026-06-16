ABD ve İran arasında aylardır devam eden görüşmeler sonucunda sağlanan ateşkes ve normalleşme adımları, Orta Doğu'daki tansiyonu düşürürken Antalya turizm sektöründe de olumlu yankı buldu. Askeri operasyonların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını içeren mutabakatın, bölgeye yönelik güvenlik endişelerini hafifletmesi bekleniyor.

Antalya Körfez Gazetesi'nden Ece Güneş'in aktardığı habere göre, uzmanlar bu gelişmenin Antalya'nın Avrupa pazarındaki güvenli destinasyon algısını pekiştireceğini öngörüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile yaptığı görüşmede de sürecin olumlu sonuçlanması yönündeki temenniler dile getirildi.

REZERVASYON SÜREÇLERİ HIZLANABİLİR

Türkiye'nin kriz bölgelerine yakın konumda bulunması, özellikle Avrupa'dan gelen turistlerin rezervasyon kararlarını geciktirmesine neden oluyordu. Sektör temsilcileri, savaş kaynaklı tedirginliklerin azalmasıyla birlikte Almanya, İngiltere, Hollanda ve İskandinav ülkelerinden gelen taleplerin artacağını belirtiyor. Bekle-gör politikasının yerini daha hızlı planlamalara bırakmasıyla, temmuz ve ağustos aylarındaki otel doluluk oranlarında artış yaşanabileceği ifade ediliyor.

MALİYETLERDE DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Anlaşmanın bir diğer önemli yansıması ise ulaşım maliyetleri üzerinde görülüyor. Hürmüz Boğazı'nın açılması ve küresel petrol fiyatlarındaki gerileme, havayolu şirketlerinin operasyonel giderlerini doğrudan etkiliyor. Yakıt maliyetlerindeki bu düşüşün, uzun vadede uçak bileti ve paket tur fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörüldü.

2027 SEZONU İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Tur operatörleri ve küresel seyahat şirketleri, uçuş planlamalarını ve yatak garantilerini genellikle yıllar öncesinden, bölgesel istikrar beklentilerine göre şekillendiriyor. Uzmanların değerlendirmelerine göre, ABD-İran hattındaki yumuşamanın kısa vadeli psikolojik rahatlaması hemen hissedilse de, asıl kalıcı ve yapısal büyüme etkisinin 2027 turizm sezonu planlamalarında ortaya çıkması bekleniyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu da daha önceki açıklamalarında, jeopolitik risklerin sektörün büyüme hızını sınırlayan en büyük etkenlerden biri olduğuna dikkat çekmişti. Kavaloğlu, bölgesel gerilimlerin azalmasının turizme doğrudan pozitif yansıyacağını vurguladı. Barış sürecinin kalıcı hale gelmesi durumunda, Antalya'nın ziyaretçi sayısının yanı sıra kişi başı gelir ve sezon süresi bakımından da kazançlı çıkacağı tahmin ediliyor.