Antalya'da yaz sezonunun açılmasıyla birlikte sahil işletmelerindeki fiyatlandırmalar yeniden gündeme geldi. Bölgedeki bazı plajlarda küçük boy suyun 70 TL'den satışa sunulması, yerli turistler ve bölge halkının tepkisine neden oldu. Temel tüketim maddelerindeki bu yüksek etiketler, tatil bölgelerindeki erişilebilirlik tartışmalarını alevlendirdi.

Yerel basına yansıyan açıklamalara göre, DEVA

Partisi Antalya İl Başkanı Özlem Arlıer duruma müdahale edilmesi gerektiğini bildirdi. Suyun en temel insani ihtiyaç olduğunu hatırlatan Arlıer, turizm kentinde uygulanan bu keyfi fiyatlandırmanın sosyal adaletle uyuşmadığını ifade etti. Vatandaşların sahillerden yararlanma hakkının ekonomik engellerle kısıtlanmaması gerektiği vurgulandı.

YERLİ TURİST ALTERNATİF ARIYOR

Turizm politikalarının sadece yabancı ziyaretçiler üzerine kurulmaması gerektiğini savunan Arlıer, yerli turistin kendi ülkesinde ekonomik baskı hissettiğini aktardı. Yüksek maliyetlerin tatilcileri farklı rotalara ittiğini belirten Arlıer, vatandaşların daha uygun bütçeler sunan yurt dışı destinasyonlarını tercih etmeye başladığını duyurdu. Bu durumun devam etmesi halinde iç turizm pazarının ciddi bir daralma yaşayabileceği öne sürüldü.

FİYAT ARTIŞLARINA KARŞI DENETİM BEKLENTİSİ NEDİR?

Kontrolsüz fiyat artışlarının temel nedenlerinden birinin denetim yetersizliği olduğu değerlendiriliyor. İlgili kamu kurumlarının sahil şeridindeki işletmelerde daha şeffaf ve düzenli kontroller yapması talep ediliyor. Antalya'nın marka değerinin sadece doğal güzelliklerle değil, adil hizmet anlayışıyla da korunabileceği belirtiliyor.

Bölge genelinde yaşanan bu fiyat tartışmaları, Alanya ve diğer sahil ilçelerindeki turizm dinamikleri açısından da yakından takip ediliyor. Yabancı turist kadar yerli turistin de tatil yapabilmesini sağlayacak makul fiyat politikalarının oluşturulması, Akdeniz çanağındaki sürdürülebilir turizm hedefleri için kritik önem taşıyor.