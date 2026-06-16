İl Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, Cikcilli KYK Yerleşkesinde yapımı hızla devam eden 2.500 kişilik öğrenci yurdu inşaat alanında incelemelerde bulundu.

ÇALIŞMALAR PLANLANAN TAKVİMDE İLERLİYOR

Gerçekleştirilen ziyarette, Alanya’daki yükseköğrenim öğrencilerinin barınma kapasitesine çok ciddi bir rahatlama getirecek olan dev yatırımın mevcut durumu masaya yatırıldı. Şantiye yetkililerinden projenin ilerleyişi hakkında detaylı bilgi alan heyet, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sorunsuz şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Alanya'ya gelen üniversite öğrencileri çok daha modern, konforlu ve güvenli bir barınma alanına kavuşmuş olacak.

"GENÇLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, gençlerin eğitim hayatlarını en iyi şartlarda sürdürebilmeleri adına bu tür yatırımların hayati bir önem taşıdığını vurguladı. Devletin tüm imkanlarıyla öğrencilerin yanında olduğunu belirten Tavlı, şu ifadeleri kullandı: "Gençlerimizin huzurlu ve konforlu bir ortamda eğitim alması bizlerin en büyük önceliğidir. Cikcilli’de yükselen bu muazzam tesis, Alanya’mızın öğrenci kenti kimliğini daha da güçlendirecektir. Yapımı devam eden öğrenci yurdunun şimdiden Alanya’mıza ve tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Muhabir: Sudi Çandır