Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Haziran ayı devam toplantısında görüşülen iki önemli idari düzenleme, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun değerlendirmesinin ardından oy çokluğuyla kabul edildi. Kararla birlikte belediyenin koordinasyon birimlerine ilişkin kadro cetveli güncellenerek yeni ihtiyaçlara göre yeniden düzenlendi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan teklif kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19 Temmuz 2016 tarihli ve 843 sayılı kararıyla kabul edilen “Antalya Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Birimleri Kadro Cetveli” revize edildi.

Yeni düzenleme, artan hizmet ihtiyacı ve ilçelerdeki personel planlaması dikkate alınarak hazırlandı.

ALANYA DAHİL 14 İLÇEDE PERSONEL DAĞILIMI YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLDİ

Yapılan düzenleme kapsamında Akseki, Alanya, Kaş, Serik başta olmak üzere toplam 14 ilçedeki koordinasyon merkezlerinin personel yapısı yeniden belirlendi.

Mühendis, mimar, eğitmen, zabıta memuru ve itfaiye eri gibi birçok meslek grubunu kapsayan yeni kadro planlamasıyla birlikte koordinasyon merkezlerine tahsis edilen toplam personel sayısı 656'ya ulaştı.

Yetkililer, düzenlemenin sahadaki hizmet kapasitesini artırmayı ve ilçeler arasındaki personel dağılımını daha dengeli hale getirmeyi amaçladığını belirtti.

İTFAİYE VE ZABITA KADROLARI DİKKAT ÇEKTİ

Komisyon raporunda yer alan verilere göre, en yüksek kadro dağılımı itfaiye eri ve zabıta memuru unvanlarında gerçekleşti.

Buna göre ilçelerde görev yapan itfaiye eri sayısı 534 olarak belirlenirken, bu alandaki genel kadro toplamı 900 kişiye ulaştı.

Zabıta memuru kadrosunda ise toplam sayı 360 olarak kayıtlara geçti.

Veriler, Antalya genelinde özellikle afet yönetimi, yangınla mücadele, denetim ve kamu düzenine yönelik hizmet alanlarında personel ihtiyacının öncelikli olduğunu ortaya koydu.

TOPLAM KADRO SAYISI 4 BİN 107 OLDU

Güncellenen kadro cetveliyle birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki toplam kadro sayısı 4 bin 107 olarak belirlendi.

Yeni düzenleme, belediyenin hizmet kapasitesinin artırılması ve ilçelerdeki operasyonel süreçlerin daha verimli yönetilmesi amacıyla hazırlandı.

Özellikle Alanya gibi yıl boyunca nüfusu önemli ölçüde artan ilçelerde, personel planlamasının hizmet kalitesine doğrudan etki etmesi bekleniyor.

MECLİSTE OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Haziran ayı devam meclisinde gündemin ikinci maddesi olarak görüşülen düzenleme, 11 Haziran 2026 tarihli gündemin 54'üncü maddesi kapsamında ele alındı.

Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından uygun bulunan rapor, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan oylamanın ardından oy çokluğu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni kadro düzenlemesinin önümüzdeki süreçte ilçelerdeki hizmet süreçlerine kademeli olarak yansıtılması bekleniyor.