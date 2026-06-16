Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sürücülerin lastik değişim mesaisi başlıyor. Sektör temsilcileri tarafından yayımlanan güncel verilere göre, 2026 yılı yaz lastiği fiyatları binek ve SUV araçlar için marka bazında netleşti. Güvenlik ve yol tutuş performansını ön planda tutan kullanıcılar için piyasadaki popüler desenlerin etiket değerleri raflarda yerini aldı.

Alman teknolojisiyle üretilen ve test kuruluşlarından yüksek puan alan Continental, binek ve SUV modelleriyle dikkat çekiyor. Yerli üretim gücü ve geniş bayi ağına sahip Lassa ise bütçe dostu seçenekleriyle öne çıkıyor. Güncel fabrika çıkışlı satış rakamları şu şekilde sıralanıyor:

CONTINENTAL VE LASSA 2026 FİYAT LİSTESİ

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Continental 225/45 R17 91Y

Fr PremiumContact 7 Oto Yaz Lastiği: 3.312,45 TL -

Continental 215/65 R16 102V

Xl Premium Contact 7 Suv Yaz Lastiği: 4.201,75 TL -

Continental 215/50 R17 95Y

Xl Fr Premium Contact 7 Oto Yaz Lastiği: 4.939,05 TL -

Continental 225/55 R18 98V

ContiCrossContact LX 2 FR

Oto Yaz Lastiği: 5.344,75 TL -

Continental 235/55 R18 100V

Fr Premium Contact 7 Suv Yaz Lastiği: 5.383,5 TL -

Continental 245/45 R20 103Y

Xl Fr SportContact 7 Oto Yaz Lastiği: 8.681,5 TL -

Lassa 205/55 R16 91V

Revola Oto Yaz Lastiği: 3.277 TL -

Lassa 215/55 R17 94W

Revola Yaz Lastiği: 3.729 TL -

Lassa 225/55 R18 98V

Competus H/P 2 SUV

Yaz Lastiği: 3.910 TL -

Lassa 225/55 R17 101W

Driveways Oto Yaz Lastiği: 4.246,45 TL

Premium segmentte uzun kilometre ömrü ve ıslak zemin frenleme performansıyla bilinen Michelin, yakıt tasarrufu sağlayan serileriyle pazarda yer buluyor. Düşük ses desibeli ve konforlu sürüş vadeden Goodyear ise hem spor hem de aile araçlarına yönelik seçenekler sunuyor. Bu iki markanın yeni sezon üretim fiyatları piyasaya şu rakamlarla yansıdı:

MİCHELİN VE GOODYEAR 2026 FİYAT LİSTESİ

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Michelin 195/65 R15 91V

Primacy 4 Oto Yaz Lastiği: 3.925 TL -

Michelin 205/55 R16 91V

Primacy 5 Oto Yaz Lastiği: 4.242 TL -

Michelin 205/55 R16 91V

Primacy 4 Plus Oto Yaz Lastiği: 4.560 TL -

Michelin 205/55 R16 91V

Primacy 5 Energy Oto Yaz Lastiği: 5.542 TL -

Goodyear 195/65 R15 91V

Eagle Sport 2 Oto Yaz Lastiği: 2.706,92 TL -

Goodyear 205/55 R16 91V

Eagle Sport 2 Oto Yaz Lastiği: 3.179,5 TL -

Goodyear 205/55 R16 91V

EfficientGrip Performance Oto Yaz Lastiği: 3.689 TL -

Goodyear 215/50 R18 92V

EfficientGrip Performance 2 Suv Yaz Lastiği: 8.300 TL

YAZ LASTİĞİNE NE ZAMAN GEÇİLMELİ?

Otomotiv uzmanları ve lastik üreticilerine göre, hava sıcaklıklarının kalıcı olarak 7 derecenin üzerine çıktığı dönemlerde yaz lastiklerine geçilmesi gerekiyor. Kış lastikleri sıcak havalarda kullanıldığında aşırı ısınarak fren mesafesini uzatıyor ve yakıt tüketimini artırıyor. Doğru mevsimde doğru lastik kullanımı, sürüş güvenliğini sağlarken lastiğin kullanım ömrünü de uzatıyor.