Küresel enerji piyasalarında arz ve talep dengelerini değiştiren yeni gelişmelerle birlikte petrol fiyatlarında düşüş kaydedildi. Brent vadeli petrol kontratları yüzde 0,57 oranında değer kaybederek varil başına 106,04 dolara geriledi. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,5 düşüşle 93,27 dolar seviyesinden işlem gördü. 15 Eylül'den bu yana en yüksek seviye olan 106,65 dolardan kapanan Brent petroldeki bu son geri çekilmede, Rusya'dan küresel piyasalara ilave dizel arzı sağlanabileceği yönündeki beklentiler ana etken oldu.

ABD yönetiminin, Rusya'nın Ukrayna savaşındaki gelirlerini kısıtlamayı hedefleyen yakıt yaptırımlarını geçici olarak kaldırması piyasalarda yankı buldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'nın dizel tedarikini kabul ettiğini duyurması, küresel yakıt piyasalarındaki sıkışıklığı hafifletme potansiyeli taşıyor. Ancak bu adım, ABD iç siyasetinde tartışmalara yol açtı. Bazı milletvekilleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile sağlanan uzlaşmanın, mevcut yaptırım yasalarını ihlal edebileceğini savundu.

ORTA DOĞU'DAKİ RİSKLER PİYASALARI NASIL ETKİLİYOR?

KCM Trade Başanalisti Tim Waterer'in aktardığına göre, Rusya'dan beklenen yeni dizel arzı ve Suudi Arabistan'ın istikrarlı sevkiyatları piyasayı kısmen rahatlattı. Buna karşın Waterer, yatırımcıların ilave arzdan ziyade Körfez bölgesindeki enerji altyapısına ve gemilere yönelik olası saldırı risklerine odaklandığını bildirdi. Yemen'deki Husilerin Riyad'daki uluslararası havalimanına yönelik saldırıları ve Hürmüz Boğazı çevresindeki tankerleri hedef alan eylemleri, deniz taşımacılığı güzergâhlarının güvenliği konusundaki endişeleri artırdı. Analistler, gerilimin düştüğüne dair net işaretler alınana kadar fiyatlarda yukarı yönlü hareket ihtimalinin sürdüğünü ifade ediyor.

OPEC TALEP BEKLENTİSİNİ NEDEN DÜŞÜRDÜ?

Jeopolitik risklerin enerji maliyetlerine yansıması, uluslararası taşımacılık verilerinde de kendini gösterdi. OPEC ve OPEC dışı üretici ülkelerin bakanları, deniz taşımacılığı ile sigorta masraflarının emtia değerinin üçte birini aşarak rekor seviyelere ulaştığını açıkladı. Bu maliyet artışının, ham petrol ve petrol ürünlerinin küresel çapta verimli bir şekilde taşınmasını zorlaştırdığı belirtildi.

OPEC Genel Sekreteri Haitham Al Ghais ise yaptığı resmi açıklamada, yıl içinde yaşanan bu lojistik ve jeopolitik gelişmeler ışığında örgütün petrol talebi artış tahminini güncellediğini duyurdu. Al Ghais'in verdiği bilgilere göre, yılın başında günlük 1,4 milyon varil olarak öngörülen talep artışı beklentisi 400 bin varile çekildi. Önümüzdeki süreçte, Rusya'dan gelecek olası arz takviyesi ile Orta Doğu merkezli güvenlik risklerinin petrol fiyatlarındaki ana belirleyiciler olmaya devam etmesi öngörülüyor.