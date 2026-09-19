Türkiye genelinde futbolseverlerin hangi takımlara gönül verdiğini gösteren güncel taraftar haritası kamuoyuyla paylaşıldı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı araştırma verilerine göre oluşturulan tablo, 81 ildeki taraftar eğilimlerini detaylı şekilde ortaya koydu.

Açıklanan verilere göre, Türkiye'nin büyük bir bölümünde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin belirgin bir ağırlığı bulunuyor. İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyükşehirlerin yanı sıra Anadolu'nun birçok noktasında Galatasaray öne çıkarken, İzmir, Afyonkarahisar ve Hatay gibi illerde Fenerbahçe ilk sırada yer alıyor. Beşiktaş'ın ise Ardahan'da en çok desteklenen takım olduğu bildirildi.

YEREL KULÜPLERİNE SAHİP ÇIKAN İLLER

Taraftar haritasında yalnızca İstanbul takımları yer almıyor. Kendi yerel takımlarına olan güçlü bağlılıklarını sürdüren şehirler de istatistiklere yansıdı. Verilere göre Trabzon'da Trabzonspor, Sivas'ta Sivasspor ve Eskişehir'de Eskişehirspor en çok taraftara sahip kulüpler olarak haritadaki yerlerini korudu.

ANTALYA'NIN TERCİHİ NE OLDU?

Paylaşılan 81 il haritasında Antalya'nın taraftar eğilimi de belli oldu. Yayımlanan son listeye göre, Antalya genelinde en çok taraftarı bulunan takımın Galatasaray olduğu açıklandı.