Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde kapsamlı bir görev değişikliğine gidildi. Alınan karara göre, Türkiye genelinde 39 ilin emniyet müdürü değiştirilirken, birçok üst düzey yetkili ve daire başkanı da merkeze çekildi.

İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar neticesinde şekillenen atama listesinde dikkat çeken isimler yer aldı. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu ve İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel merkeze alınan isimler arasında bulundu. Ayrıca, Tunceli'de görev yaptığı dönemde Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla gündeme gelen Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile okul katliamının yaşandığı Kahramanmaraş'ın Emniyet Müdürü Hasan Yiğit de merkeze çekilen diğer müdürler oldu.

EMNİYET TEŞKİLATINDA HANGİ DAİRELER DEĞİŞTİ?

Kararname kapsamında EGM'nin üst yönetiminde de yenilenmeye gidildi. Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Tanık Koruma Daire Başkanı İsmail Hakkı Günay ile Polis Başmüfettişleri Ali Karabağ ve Selçuk Doğuş, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun ise Özel Güvenlik Denetleme Başkanı olarak atandı.

MERKEZDEKİ YENİ YAPILANMANIN ODAĞINDA NE VAR?

Emniyet teşkilatının beyni konumundaki daire başkanlıklarında yapılan bu geniş çaplı değişiklik, güvenlik bürokrasisinde stratejik bir yenilenme adımı olarak değerlendiriliyor. Özellikle Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı'na Salih Gözüm'ün, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı'na Rüştü Yılmaz'ın ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'na Adnan Özdemir'in atanması, suçla mücadele birimlerindeki rotasyonun büyüklüğünü gösteriyor. Özel Harekat, Siber Suçlar ve Personel gibi kritik birimlerdeki nöbet değişimleri de bu yeniden yapılanmanın temelini oluşturuyor.

Kararnameyle birlikte Diyarbakır, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Denizli ve Kayseri'nin de aralarında bulunduğu toplam 39 ilde emniyet müdürleri merkeze çekilerek yerlerine yeni atamalar yapıldı. Görevden alınan il müdürlerinin büyük bir kısmı, kariyerlerine merkez teşkilatında devam edecek.