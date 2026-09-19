İstanbul Havalimanı'na sadece beş dakika mesafede konumlandırılan 250 milyon dolar yatırım bedelli Florentia Village lüks outlet merkezi, düzenlenen özel bir gala ile hizmete girdi.

İtalyan RDM-Fingen Group ile Kalyon İnşaat ortaklığında hayata geçirilen projenin açılış töreni; iş, sanat, spor ve cemiyet dünyasından çok sayıda tanınmış ismi bir araya getirdi. Etkinlik kapsamında, uluslararası çapta büyük organizasyonlarla tanınan Balich Wonder Studio tarafından özel bir gösteri sahnelendi.

İTALYAN ESTETİĞİ VE TÜRK MÜHENDİSLİĞİ BİRLEŞTİ

Açılış töreninde açıklamalarda bulunan Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, RDM Italia CEO'su Jacopo Mazzei ile yola çıkarken İstanbul'a dünya standartlarında bir destinasyon kazandırmayı hedeflediklerini bildirdi. Kalyoncu, İtalyan estetiği ile Türk misafirperverliğini harmanladıklarını belirterek, uluslararası perakende birikimiyle yatırım tecrübesinin bu projede buluştuğunu aktardı.

PROJENİN TİCARİ YANSIMASI NASIL OLACAK?

İstanbul Havalimanı gibi küresel bir transfer merkezinin hemen yanında yer alan bu dev yatırımın, hem yerli tüketiciler hem de uluslararası yolcular için yeni bir lüks alışveriş rotası oluşturması öngörülüyor. Proje, yabancı sermaye ile yerel mühendislik gücünün perakende sektöründeki stratejik işbirliklerine de güncel bir örnek teşkil ediyor.