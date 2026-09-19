Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyesine karar verilen 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonuyla ilgili süreci belirledi. Toplam büyüklüğü 800 milyar lirayı aşan ve 500 binin üzerinde yatırımcıyı doğrudan etkileyen karara göre, fon varlıkları nakde dönüştürülerek pay sahiplerine aktarılacak.

SPK açıklamasına göre, Tera Portföy'e (6 fon) ait fonların tasfiyesini Türkiye İş Bankası yürütecek. Diğer şirketler olan A1 Capital (9), Atlas (16), Bulls (16), Hedef (31), Pardus (33) ve Pusula Portföy'ün (11) işlemleri ise Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirilecek. Tasfiye usullerinin yürürlüğe girmesinin ardından 2 iş günü içinde Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve bankalar arasında hesap mutabakatı sağlanacak. SPK, bu işlemlerin Kurul kararını izleyen en geç 10 iş günü içinde bitirilmesini öngördü.

YATIRIMCILARA ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Fon portföyündeki varlıklar, piyasa koşulları dikkate alınarak bankaların vereceği satış talimatlarıyla nakde çevrilecek. Elde edilen tutarlar, bankaların belirleyeceği dönemlerde yatırımcıların bireysel saklama hesaplarına payları oranında yatırılacak. SPK düzenlemesine göre, 17 Eylül 2026 saat 13.30'dan itibaren TEFAS ve TEFAS dışı kanallardan herhangi bir alım veya iade talimatı gerçekleştirilemeyecek.

TASFİYE SÜRECİ NE ZAMAN BİTECEK?

İlgili fonların malvarlığının tasfiyesi, duyuru tarihinden itibaren en fazla 3 aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş gününde sona erecek. Gerekli görülmesi halinde bu süre Kurul tarafından uzatılabilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sorunlu alanın karantinaya alındığını ve piyasanın yüzde 90'ında bir problem bulunmadığını bildirdi. Şimşek, riskin piyasa geneline yayılmasını önlemek amacıyla çok güçlü tedbirlerin devreye alındığını aktardı.