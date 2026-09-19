Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit harekatı bölgesinde 20 Mayıs 2022 tarihinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan sözleşmeli er Fatih Özdemir, sağ bacağını diz altından kaybetti. Geçirdiği üç ameliyatın ardından hayata tutunan 25 yaşındaki gazi, yeni yaşamında örnek bir mücadele sergiliyor.

Ankara'daki Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gördüğü tedaviyle protez bacağına kavuşan Özdemir, devletin sağladığı memuriyet hakkını kullanarak memleketi Tokat'a yerleşti. Tokat Gençlik Merkezi bünyesinde çalışmaya başlayan genç gazi, hem araba hem de motosiklet kullanarak aktif yaşamına hızla geri döndü.

KÖY OKULLARINA YÖNELİK PROJELER

Gençlik merkezindeki mesaisi kapsamında köy okullarını ziyaret eden Özdemir, öğrencilerle çeşitli etkinlikler düzenleyerek onlara moral veriyor. Aktarılan bilgilere göre, aynı zamanda resim ve seramik sanatıyla da ilgilenen gazi, rehabilitasyon sürecindeki diğer gazilere de motivasyon kaynağı oluyor. Özdemir, bacağını kaybettiğini öğrendiği ilk an "Vatan sağ olsun" dediğini belirterek, şikayet etmek yerine çevresini güzelleştirmeyi seçtiğini ifade etti.

GAZİLER İÇİN REHABİLİTASYONUN ÖNEMİ

Türkiye'de terörle mücadele sırasında yaralanan personelin sivil hayata entegrasyonunda kapsamlı fizik tedavi merkezleri kritik bir rol üstleniyor. Özdemir'in tedavi sürecinde görüldüğü gibi, modern protez uygulamaları ve eşzamanlı yürütülen psikososyal destek programları sayesinde gaziler kısa sürede sosyal hayata, sanata ve iş gücüne yeniden katılım sağlayabiliyor.