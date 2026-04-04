Bakanlık cephesinden bir süredir sinyalleri verilen ve vatandaşın korkuyla beklediği o gelişme nihayet resmiyet kazandı. Beklenen doğalgaz ve elektrik zamları yürürlüğe girerek tüketicinin karşısına ağır bir tablo çıkardı.

YÜZDE 25'LİK AĞIR FATURA

Özellikle temel ihtiyaçların başında gelen elektrik kullanım bedellerine tam yüzde 25 oranında dev bir zam uygulandı. Bu sarsıcı artışla birlikte, önümüzdeki süreçte hanelere ve işletmelere gelecek olan faturaların geçmiş yıllardaki tutarları açık ara geride bırakacağı kesinleşti.

ALANYA'YI ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Kavurucu sıcaklar nedeniyle yaz aylarında enerji tüketiminin zirve yaptığı Alanya'da, yeni tarife tam anlamıyla bir şok etkisi yaratacak. Soğutma sistemlerinin ve klimaların aralıksız çalıştığı turizm kentinde, yüzde 25'lik zam faturaları katlayacak. Hem ev ekonomileri hem de yerel işletmeler bu büyük artıştan ciddi şekilde etkilenecek. Gelen son zammın ardından, vatandaşlar artık elektrik düğmesine basarken bir kez daha düşünmek zorunda kalacak.