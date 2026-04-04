Hafta sonu sabahına karanlık ve kapalı bir gökyüzüyle uyanan Alanya'da beklenen sağanak yağış yüzünü gösteriyor. Meteorolojik verilere göre, gün boyunca aralıksız etkisini sürdürecek olan orta şiddetli yağmur dalgası kente giriş yaptı. Dışarıda vakit geçirmeyi planlayan vatandaşların ve turistlerin, aniden bastıracak yağışlara karşı acil tedbir alması gerekiyor.

TERMOMETRELERDE ANİ DÜŞÜŞ ŞOKU

Antalya genelini vuran soğuk hava dalgası turizm başkenti Alanya'yı da sert vurdu. Bahar aylarının sıcak yüzünü bekleyen ilçe sakinleri, kıştan kalma bir manzarayla karşılaştı. Gün içinde ölçülen hava sıcaklığı 11 derece bandında kalırken, artan nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklık 10 dereceye kadar çakıldı. Bölgedeki yerel halk ve tatilciler aniden düşen sıcaklıklar karşısında hazırlıksız yakalandı.

YAĞIŞ İHTİMALİ YÜZDE 100

Uzmanların yayınladığı son raporlar, cumartesi planlarını tamamen suya düşürdü. Bugün Alanya'da yağmur yağma ihtimali tam yüzde 100 olarak açıklandı. Günün en yüksek sıcaklığının sadece 13 dereceyi görebileceği, gece saatlerinde ise dondurucu bir etkiyle bu rakamın 9 dereceye kadar gerileyeceği vurgulandı.

GÖRÜŞ MESAFESİNE DİKKAT

Gün boyu Doğu-Güney Doğu (DGD) yönünden saatte 2.14 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgara, yüzde 66 oranında nem ve yüzde 62 oranında bulutlanma eşlik edecek. Yetkililer, sürücüleri ve yayaları özellikle trafikte yer yer kısıtlanacak olan görüş mesafesine karşı son derece dikkatli olmaları konusunda uyardı.