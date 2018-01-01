Eczacılara uyarı

KONUYA ilişkin açıklama yapan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, şunları söyledi: "Her ay 25 bin eczane tarafından yapılması istenen bu uygulama evrak, işgücü ve zaman kaybının yanı sıra ödemelerde aksama yaşanmasına ve eczacıların ciddi anlamda mağdur olmasına neden olacak. Evrakın yetişmemesi, yanlış yere gitmesi, yanlış belge gönderilmesi gibi bir çok durumda eczaneler hak ettikleri halde ödemelerini alamayacaklar. Zira SGK ödeme birimleri bu belge olmadan ödeme yapacak olurlarsa evrak başına 4 bin lira gibi ceza ödeyeceklerinden evrakta yaşanacak en ufak bir sorunda eczane ödemesi çıkmayacak. Memurların da görevini yapmasını zorlaştıracak. Bu düzenleme eczanelerimizin kredisini ve itibarını geri dönülemez olarak tahrip ederek iflas etmesine dahi neden olabilecek. Vergi beyanlarımız bizim kişisel ve ticari sırlarımızdır."