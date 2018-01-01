Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
2 Aralık 2018 Ocak - Günlük Burç Yorumu
2 Ocak Günlük Burç Yorumu
1 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
1 Ocak 2018 Antalya -...
Yatak odamıza kadar girdiler! Mobil oyunlar her anımızı dinliyor
Yatak odamıza kadar girdiler! Mobil...
1 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
1 Ocak 2018 Yeni Alanya...

Eczacılara uyarı

Maliye Bakanlığı’nın 25 Aralık’ta yayımladığı tebliğe göre, eczaneler Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 'vergi borcu yoktur' yazısını Ocak ayının 6’sına kadar ulaştıramazsa reçete ödemelerini alamayacaklar

Eczacılara uyarı

Maliye Bakanlığı’nın 25 Aralık’ta yayımladığı tebliğe göre, eczaneler Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 'vergi borcu yoktur' yazısını Ocak ayının 6’sına kadar ulaştıramazsa reçete ödemelerini alamayacaklar

01 Ocak 2018 Pazartesi 22:00
Eczacılara uyarı
banner404

KONUYA ilişkin açıklama yapan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, şunları söyledi: "Her ay 25 bin eczane tarafından yapılması istenen bu uygulama evrak, işgücü ve zaman kaybının yanı sıra ödemelerde aksama yaşanmasına ve eczacıların ciddi anlamda mağdur olmasına neden olacak. Evrakın yetişmemesi, yanlış yere gitmesi, yanlış belge gönderilmesi gibi bir çok durumda eczaneler hak ettikleri halde ödemelerini alamayacaklar. Zira SGK ödeme birimleri bu belge olmadan ödeme yapacak olurlarsa evrak başına 4 bin lira gibi ceza ödeyeceklerinden evrakta yaşanacak en ufak bir sorunda eczane ödemesi çıkmayacak. Memurların da görevini yapmasını zorlaştıracak. Bu düzenleme eczanelerimizin kredisini ve itibarını geri dönülemez olarak tahrip ederek iflas etmesine dahi neden olabilecek. Vergi beyanlarımız bizim kişisel ve ticari sırlarımızdır."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Sosyal Güvenlik KurumuSGKMaliye Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seçim çalışmalarına başladı
Seçim çalışmalarına başladı
Konserle açılacak
Konserle açılacak
ÖTV limitleri yükseldi
ÖTV limitleri yükseldi

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim