Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kayıtlarına göre, Muğla'da saat 15:32'de 4.1 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Bölgede kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı, il merkezi ve yakın çevresinde hissedildi.

İlk belirlemelere göre deprem sonrasında herhangi bir hasar veya olumsuz durum rapor edilmedi. AFAD ve ilgili kurumların rutin saha tarama faaliyetleri tedbir amacıyla sürdürülüyor.

BÖLGEDEKİ SİSMİK HAREKETLİLİK NE ANLAMA GELİYOR?

Muğla ve çevresi, Güneybatı Anadolu fay zonu üzerinde yer alması sebebiyle tektonik açıdan oldukça aktif bir konumda bulunuyor. İstatistiksel veriler, bu bölgede 4.0 ile 5.0 büyüklüğü arasındaki sarsıntıların belirli aralıklarla yaşandığını gösteriyor. Hafif ölçekli bu sarsıntılar, yer kabuğundaki olağan enerji boşalımları olarak kabul ediliyor.