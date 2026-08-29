Antalya'da yol verme meselesi yüzünden bir otomobil sürücüsü ile motokurye arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yoldan geçenlerin araya girmesiyle son bulan şiddet anları, bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Yerel basına yansıyan görüntülere göre, trafikte seyir halinde olan iki sürücü arasında yol verme anlaşmazlığı yaşandı. Sözlü olarak başlayan tartışmanın kısa sürede fiziksel müdahaleye dönüşmesiyle olay büyüdü. Motosikletinden inen kurye, otomobil sürücüsünü aracın kaputu üzerine yatırarak darp etti.

SERT CİSİMLE KARŞILIK VERDİ

Aldığı darbelerin ardından araç sürücüsü, eline geçirdiği sert bir cisimle kuryeye karşılık verdi. Sürücü, hem motosiklete hem de kuryenin başına vurarak kavgayı sürdürdü. Olayı gören yayalar müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı.

TRAFİKTE KURYELER VE YOL PAYLAŞIMI

Büyükşehir trafiğinde sayıları hızla artan motokuryeler ile diğer araç sürücüleri arasında benzer yol verme gerginlikleri sıklıkla yaşanıyor. Paket teslimat süreleri nedeniyle yoğun tempoda çalışan kuryelerin trafik içindeki varlığı, şerit paylaşımı konusundaki anlaşmazlıklarla birleştiğinde bu tür fiziksel çatışmalara zemin hazırlayabiliyor.