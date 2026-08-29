Antalya Körfez'in aktardığı habere göre, kentin su altı dünyası yerli ve yabancı turistler için önemli bir çekim merkezi haline geldi. Konyaaltı bölgesi, falezler ve tarihi batıklar, hem ilk kez dalış yapacaklara hem de profesyonel dalgıçlara çeşitli imkanlar sunuyor. Akdeniz'in berrak suları ve zengin faunası, bölgedeki dalış turizminin her geçen gün büyümesini sağlıyor.

Dalış eğitmeni Alim Tuğ'un açıklamalarına göre, Antalya ilk deneyimini yaşayacaklar için oldukça güvenli alanlara sahip. Özellikle Konyaaltı bölgesindeki falezler, zengin dip yapısı ve emniyetli giriş noktalarıyla amatör dalgıçlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Tuğ, bölgenin dalış turizmindeki potansiyelinin kent ekonomisine ve turizm çeşitliliğine doğrudan katkı sağladığını ifade ediyor.

İLK KEZ DALACAKLAR İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Dalış eğitmeni İnayet Füsun Macit'in aktardığı bilgilere göre, ilk kez su altı deneyimi yaşayacak turistlere dalış öncesinde yaklaşık 10-15 dakikalık temel bir bilgilendirme yapılıyor. Ekipmanların kuşanılmasının ardından eğitmenler eşliğinde kıyıdan suya girilerek yüzeyde kısa bir alışma süreci geçiriliyor. Ardından falezlerin altına doğru uzanan ve 30 ile 40 dakika arasında süren dalış başlıyor. Bu süre zarfında su altı canlılarını doğal ortamında gözlemleme fırsatı bulan katılımcılar, emniyetli bir şekilde aktiviteyi tamamlıyor.

TARİHİ BATIKLAR PROFESYONELLERİ BEKLİYOR

Antalya Konyaaltı Su altı Sporları Kulübü Proje Sorumlusu Aylin Tuğ, kentin merkezinde dahi temiz su kaynaklarının ve zengin bir yaşamın korunduğunu vurguluyor. Amatörler için balık çeşitliliğinin yoğun olduğu sığ bölgeler öne çıkarken, profesyonel dalgıçlar daha çok Antalya ve Kemer açıklarındaki tarihi batıklara yöneliyor. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen lisanslı dalgıçlar, sportif dalışa açık olan bu tarihi bölgelerde Akdeniz'in derinliklerini keşfediyor.