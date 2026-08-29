Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi sınırları içindeki Titreyengöl mevkisinde öğle saatlerinde yangın meydana geldi. Boğaz Mendirek yolu kenarında yer alan sazlık ve ağaçlık alanda, saat 12.00 sularında alevler yükselmeye başladı.

Kuru otların tutuşması ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevlere müdahale gecikmedi. Bölgedeki otel çalışanlarının yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Manavgat Belediyesi ekiplerinin hızla olay yerine sevk edildiği bildirildi.

EKİPLERİN ORTAK ÇALIŞMASI

Ortaklaşa yürütülen çalışmalar sonucunda yangın, daha geniş bir alana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmalarını, Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek ile Manavgat Orman İşletme Müdürü İsa Tarhan bizzat olay yerinden takip etti.

SAZLIK ALANLARDA RÜZGAR RİSKİ

Özellikle rüzgarlı havalarda kurumuş otların bulunduğu bölgelerde başlayan yangınlar, erken müdahale edilmediği takdirde çevredeki yapılar ve doğa için ciddi tehdit oluşturuyor. İtfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin hızlı reaksiyon göstermesi, alevlerin turizm bölgesinde daha fazla yayılmasını engelledi.