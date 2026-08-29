Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklanarak cezaevine gönderilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, cezaevinden kaleme aldığı mektupla Antalyalılara seslendi. "Herkesin Başkanı" olma anlayışıyla 32 yıldır kente hizmet ettiğini belirten Böcek, adalete olan inancından vazgeçmeyeceğini vurguladı.

"HAYATIM BOYUNCA HESABINI VEREMEYECEĞİM HİÇBİR YANLIŞA ADIM ATMADIM"

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, mesajında siyasi yaşamı boyunca kimseyi ayırmadığını ve her kesimin başkanı olmaya özen gösterdiğini belirtti. Böcek, "Seçim sürecinde Antalyalılara bir söz verdim; 'Herkesin Başkanı' olacağımı söyledim. Bu ifade bir kampanya sloganı değil, bir yönetim anlayışının taahhüdüydü. Çünkü 6 dönemdir hiç ayrım yapmadım, yılmadım, yorulmadım, şantaja, kumpasa fırsat vermedim, tehditlere teslim olmadım. Aşık olduğum şehrimin tamamına hizmet etmeyi görev bildim, oy verenin de vermeyenin de başkanı oldum. Hayatım boyunca hesabını veremeyeceğim hiçbir yanlışa adım atmadım. Bugün burada bulunmam, 32 yıldır savunduğum değerleri asla değiştirmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"DEVLETİM, MİLLETİM VE ANTALYA'M İÇİN ÇALIŞTIM"

Toroslar'ın Yörük evladı olarak Cumhuriyet değerlerine bağlı bir yaşam sürdüğünü ifade eden Böcek, Antalya'ya adanan yıllarına dikkat çekti. Böcek, "Yeri geldi sustum, yeri geldi haykırdım, yeri geldi isyan da ettim. İyi günde, kötü günde hep yanınızda oldum. Acınızı, mutluluğunuzu da paylaştım. Kimseye siyaset yapmadım, hepsine samimi ve gerçekçi oldum. Her konuşmamda, meclisimiz dahil iktidarı ve muhalefetiyle Antalya'mız için çivi çakan herkese teşekkür ettim. 32 yıldır hep devletim, milletim ve Antalya'm için çalıştım. Kim bilir bu hizmet yolunda eksiklerim, hatalarım, üzdüklerim, hatta farkında olmadan kırdıklarım olmuşsa hepsinden özür af ola" dedi.

"ELBETTE YENİDEN BULUŞACAĞIZ"

Antalyalılara kavuşacağı günün umudunu taşıdığını dile getiren Başkan Böcek, adalete olan inancının tam olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: "Konyaaltı'nda küçük bir köy evinde başlayan hayat mücadelem, 1994'ten bu yana aralıksız halkımızın desteğiyle sürdü. Elbette yeniden buluşacağız. Üstelik daha sağlıklı, daha kararlı, azimle, gururla yüreğimizdeki umutla, adalete, hep birlikte özgürlük için Torosların yanık sevda türküleriyle coşacağız, kucaklaşacağız. Adalete olan inancımdan asla vazgeçmeyeceğim. Torosların rüzgarı, özgürlüğün ve adaletin sesi olarak esmeye devam edecek."