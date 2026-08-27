Sosyal medyada “Fidan Hoca” adıyla tanınan ve geçmişte özel bir eğitim kurumunda KPSS dersleri verdiği belirtilen eğitimcinin paylaşımları yeniden tartışma konusu oldu. Eğitimci kimliği, sınıf ortamı ve öğretmen-öğrenci ilişkisini çağrıştıran unsurların yetişkinlere yönelik veya erotik çağrışımlı içeriklerle bir araya getirildiğini savunan sosyal medya kullanıcıları, paylaşımların öğretmenlik mesleğinin saygınlığı açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirterek yetkili kurumlara çağrıda bulundu.

FİDAN HOCA DAHA ÖNCE DE TARTIŞMALARIN ODAĞINDAYDI

“Fidan Hoca” adıyla bilinen eğitimci, ilk kez özel bir eğitim kurumunda ders anlatırken kaydedilen görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla geniş kitlelerce tanındı. O dönem tartışmalar ağırlıklı olarak eğitim ortamındaki kıyafet tercihleri üzerinden yürütülmüş, bazı kullanıcılar görüntüleri eleştirirken bazıları ise kişisel tercihler üzerinden bir eğitimcinin hedef alınmasına karşı çıkmıştı. Sonraki dönemde sosyal medya paylaşımlarını sürdüren eğitimci hakkında benzer tartışmalar farklı tarihlerde yeniden gündeme geldi.

BU KEZ TARTIŞMANIN MERKEZİNDE İÇERİĞİN KURGUSU VAR

Son tepkilerde ise tartışmanın yalnızca kişisel görünüm veya kıyafet üzerinden yürütülmediği görülüyor. Eleştirilerin odağında, öğretmenlik kimliğinin ve eğitim ortamını çağrıştıran kurguların cinsel veya erotik çağrışımlarla birlikte kullanıldığı iddiası bulunuyor. Tepki gösteren kullanıcılar, öğretmen ve öğrenci rollerinin bu tür içeriklerde kullanılmasının eğitim kurumlarına ve öğretmenlik mesleğine ilişkin toplumsal algıyı olumsuz etkileyebileceğini savunuyor. Bununla birlikte sosyal medyadaki eleştiriler tek başına hukuka aykırılık veya disiplin ihlali bulunduğunu göstermiyor; böyle bir değerlendirme ancak kişinin statüsü, içeriğin niteliği ve ilgili mevzuat dikkate alınarak yetkili makamlarca yapılabilir.

ÖĞRETMENLİKTE MESLEKİ ETİK VURGUSU

Milli Eğitim Bakanlığının eğitimciler için belirlediği mesleki etik ilkelerde, eğitimcilerin söz, davranış, hal, hareket ve görüntüleriyle öğrencilere iyi örnek olması ve kötü örnek oluşturabilecek tutum ve davranışlardan kaçınması gerektiği belirtiliyor. Bakanlık ayrıca eğitim çalışanlarının mesleki etik ilkelere uygun hareket etmesine ve öğrencilerin dijital ortamları doğru kullanmasına yönelik rehberlik çalışmalarına önem veriyor. Ancak bu ilkelerin belirli bir sosyal medya paylaşımına nasıl uygulanacağı, paylaşımı yapan kişinin güncel mesleki statüsü ve çalıştığı kurum gibi unsurlara bağlı olarak ayrıca değerlendirilmek zorunda.

ŞİKAYETLER NASIL İŞLEME ALINABİLİR?

Vatandaşların kamu kurumlarının görev alanına giren konulardaki şikayetlerini CİMER üzerinden iletmesi mümkün. CİMER'e yapılan başvurular konusuna göre ilgili kamu kurumuna yönlendiriliyor ve kurum tarafından inceleniyor. Eğitim alanına ilişkin bir iddianın Milli Eğitim Bakanlığı veya ilgili eğitim birimlerinin görev alanına girip girmediği de başvurunun içeriğine göre belirleniyor. Bir içeriğin suç oluşturduğu düşünülüyorsa bunun değerlendirilmesi ise idari makamların değil, şartları oluştuğunda adli mercilerin görev alanına giriyor.

SOSYAL MEDYA TEPKİSİ İLE HUKUKİ SÜREÇ AYRI

Uzmanlık gerektiren bu tür tartışmalarda sosyal medyada oluşan tepki ile resmi inceleme süreçlerinin birbirinden ayrılması önem taşıyor. Bir paylaşımın rahatsız edici, meslek etiğine aykırı veya uygunsuz bulunması ile hukuken suç oluşturması aynı anlama gelmiyor. Yetkili kurumlara yapılacak başvurularda paylaşımın bağlantısı, ekran görüntüsü ve erişilebilir diğer somut materyallerin sunulması incelemeyi kolaylaştırabilir. CİMER de şikayetlerin tahmine veya doğrulanmamış iddialara değil, ciddi ve inandırıcı bilgi ve belgelere dayanması gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor.

DİJİTAL İÇERİK ÜRETİCİLİĞİNDE SINIR TARTIŞMASI

Olay, sosyal medya fenomenliği ile mesleki kimlik arasındaki sınırların giderek daha fazla tartışıldığı bir dönemde gündeme geldi. Sosyal medya platformlarında görünürlük, etkileşim ve abonelik modelleri içerik üreticilerini daha çarpıcı paylaşımlara yöneltebilirken; öğretmenlik gibi toplumla doğrudan güven ilişkisi kuran mesleklerde kişisel hesap ile mesleki kimliğin nerede ayrıldığı sorusu önem kazanıyor. Özellikle okul, sınıf, öğrenci veya öğretmenlik rolünün içerik üretiminde kullanılması durumunda etik, mahremiyet ve mesleki sorumluluk başlıkları daha belirgin hale geliyor.

GÖZLER YETKİLİ KURUMLARA ÇEVRİLDİ

Sosyal medyadaki çağrılarda Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili mercilerden konunun incelenmesi istenirken, mevcut bilgiler kapsamında söz konusu son paylaşımlar hakkında başlatılmış resmi bir soruşturma veya verilmiş bir yaptırım bulunduğuna ilişkin doğrulanmış bir açıklama yer almıyor. Bu nedenle paylaşımlar hakkındaki hukuki veya idari değerlendirmeler konusunda kesin hüküm vermek yerine, yetkili kurumlardan yapılabilecek resmi açıklamaların beklenmesi gerekiyor.