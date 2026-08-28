ALANYA’NIN Güllerpınarı Mahallesi’nde bulunan bir döviz bürosunda meydana gelen olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir döviz bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi Y.E. döviz bürosunda çalıştığı sırada yüzü maskeli ve silahlı bir şüpheli içeri girdi.

KASADAKİ PARALARI İSTEDİ

Şüpheli, silahını göstererek iş yeri sahibi Y.E.’den kasada bulunan paraları kendisine vermesini istedi. Bunun üzerine şüpheli ile iş yeri sahibi arasında arbede çıktı. Yaşanan boğuşma sırasında Y.E., yüzüne aldığı darbe sonucu yaralandı.

İş yeri sahibinin direnmesi üzerine şüpheli döviz bürosundan çıkarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

DÖVİZ BÜROSUNDA DETAYLI İNCELEME

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, döviz bürosu ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde detaylı çalışma gerçekleştirerek şüphelinin geride bırakmış olabileceği delilleri araştırdı.

Polis ekipleri de maskeli ve silahlı şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları ve şüphelinin kaçış güzergahı üzerinde inceleme yapıldığı öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ TOSMUR’DA YAKALANDI

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüphelinin izine Tosmur Mahallesi’nde ulaşıldı. Şüpheliler düzenlenen çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (Mehmet AL)