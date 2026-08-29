Antalya'nın Serik ilçesinde, nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden polis ekipleri, yapılan şikayetler üzerine harekete geçerek aralarında iki belediye personelinin de bulunduğu toplam dört şüpheliyi gözaltına aldı.

İddialara göre, şüphelilerin karıştığı sahtecilik faaliyetlerinin boyutu yaklaşık 1 milyon lira seviyesinde bulunuyor. Olayın aydınlatılmasında emniyetin yürüttüğü titiz teknik takip ve ifade süreçleri belirleyici oldu.

DİJİTAL DELİLLER VE İTİRAF

Soruşturma sürecinde gözaltına alınan belediye çalışanlarından birinin etkin pişmanlık yasasından faydalanmak isteyerek sürece dair bilgi verdiği öne sürüldü. Emniyet birimlerinin aktardığı bilgilere göre, şüphelinin verdiği ifadeler doğrultusunda el konulan bilgisayarlar ve WhatsApp yazışmaları mercek altına alındı. Yapılan dijital incelemeler sonucunda, 1 milyon liralık haksız kazanç iddiasını destekleyen çeşitli delillere ulaşıldı.

HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik suçlamaları, adli süreçlerde ağır ceza gerektiren dosyalar arasında yer alıyor. Dosyada bahsi geçen etkin pişmanlık hükümlerinin mahkemece kabul görebilmesi için, şüphelinin suçun aydınlatılmasına somut katkı sağlaması ve kamunun veya şahısların uğradığı maddi zararın giderilmesi kritik önem taşıyor. Emniyetteki sorgu işlemleri devam eden dört şüphelinin, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından Serik Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.