Isparta'nın Eğirdir ilçesi Sorkuncak mevkisinde 5 Haziran tarihinde meydana gelen trafik kazası, bir aileyi yok etti. İki otomobilin çarpışması sonucu eşini ve kızını kaybeden, kendisi de ağır yaralanan Mehmet Taşyaran, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. DHA'nın aktardığı bilgilere göre, kazada hayatını kaybedenlerin sayısı üçe yükseldi.

Kaza günü, Turgut Kuzal (56) yönetimindeki 33 TK 366 plakalı araç ile Zekiye Hacıvelioğlu'nun kullandığı 32 PC 792 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçta bulunan anne Turan Taşyaran olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü kızı Zekiye Hacıvelioğlu da aynı gün kaldırıldığı hastanede vefat etti. Kazada diğer aracın sürücüsü Turgut Kuzal ile Enes Kuzal (23) ve Sabriye Kuzal (49) da yaralanarak tedavi altına alındı.

BİR AİLE YOK OLDU

Anne Turan Taşyaran ve kızı Zekiye Hacıvelioğlu'nun cenazeleri, Yalvaç ilçesine bağlı Sücüllü köyünde dün toprağa verildi. Ailenin acısı henüz tazeliğini korurken, hastanede tedavi altında tutulan baba Mehmet Taşyaran'dan da bugün acı haber geldi.

KAZANIN ACI BİLANÇOSU

Sorkuncak mevkisinde yaşanan bu olay, tek bir kazanın bütün bir aileyi nasıl parçaladığını acı bir şekilde ortaya koydu. Üç gün içinde ailenin üç ferdinin art arda vefat etmesi bölgede büyük üzüntü yarattı. Hayatını kaybeden Mehmet Taşyaran'ın cenazesinin de eşi ve kızının toprağa verildiği Sücüllü köyünde defnedileceği bildirildi.