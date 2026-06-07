Hava sıcaklıklarının artış gösterdiği Antalya'da, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçülmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'ne yoğun ilgi gösterdi. Yerel kaynakların aktardığına göre, bunaltıcı sıcaktan kaçmak isteyenler plajlarda büyük bir hareketlilik oluşturdu.

Sahil şeridinde vakit geçiren tatilcilerin bir kısmı denize girerek serinlemeyi seçerken, bazıları sadece güneşlenmeyi tercih etti. Yeşillik alanlardaki gölgelik bölgeler de sıcaktan korunarak dinlenmek isteyenlerin durağı oldu. Öte yandan Konyaaltı ve Beydağları manzarasını arkasına alan ziyaretçiler sahil boyunca yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi.

SAHİLDE HANGİ AKTİVİTELER ÖNE ÇIKTI?

Bölgedeki hareketlilik yalnızca yüzme ve güneşlenme ile sınırlı kalmadı. Deniz paraşütü, kano ve jet-ski gibi su sporlarına yönelik talepte belirgin bir artış yaşandı. Plaj çevresindeki işletmelerde de artan ziyaretçi sayısına paralel olarak yoğun bir mesai harcandığı bildirildi.

ALANYA VE BÖLGEDE BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Meteorolojik tahminlere göre hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde de yüksek seyretmesi bekleniyor. Akdeniz genelini etkileyen bu sıcak hava dalgasının, Antalya merkezde olduğu gibi Alanya sahillerinde de benzer bir turist yoğunluğuna zemin hazırlayacağı öngörülüyor. Turizm sezonunun sıcak günlerinde bölge genelindeki işletmelerin artan talebe karşı hazırlıklarını sürdürdüğü dikkat çekiyor.