Gazeteci Fatih Altaylı'nın, deprem felaketinin ardından toplanan yardımlarla ilgili Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'e yönelttiği şeffaflık eleştirisi karşılık buldu. Sözcü'nün aktardığı habere göre Levent, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, toplanan yaklaşık 7 milyar liralık bağışın harcama dökümünü kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.

Altaylı daha önce yaptığı açıklamalarda, deprem döneminde toplanan 158 milyon dolarlık fonun akıbetini sormuştu. Aradan geçen üç yıllık sürede Ahbap'ın internet sitesinde net bir mali rapor bulunmadığını öne süren Altaylı, Türk halkına kuruşu kuruşuna hesap verilmesi gerektiğini ifade etmişti.

HALUK LEVENT'TEN DENETİM VURGUSU

Bu çağrıların ve şahsi ticari hayatıyla ilgili gündeme gelen ekonomik sıkıntı iddialarının ardından bir açıklama yapan Haluk Levent, dernek hesaplarının düzenli olarak resmi makamlarca incelendiğini savundu. Geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin tüm deprem dönemi hesaplarını denetlediğini belirten Levent, şahsi ticari faaliyetleri ile Ahbap Derneği'nin kasasının tamamen birbirinden bağımsız olduğunu aktardı.

DEPREM BAĞIŞLARINDA ŞEFFAFLIK BEKLENTİSİ

Büyük yıkıma yol açan afet sonrasında sivil toplum kuruluşları, milyarlarca liralık ulusal ve uluslararası yardım fonunu yöneterek kritik bir rol üstlenmişti. Toplumun geniş kesimlerinden toplanan bu bağışların şeffaf bir şekilde raporlanması, sivil topluma duyulan güvenin sürdürülebilmesi açısından büyük önem taşıyor. Kafalardaki soru işaretlerini gidermek isteyen Levent, perşembe günü saat 20.00'de tüm sosyal medya platformları üzerinden detaylı bir mali döküm sunacağını duyurdu.