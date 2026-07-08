Türk müziğinin unutulmaz gruplarından MFÖ'nün efsanevi üyesi Özkan Uğur, 8 Temmuz 2023 tarihinde hayata veda edişinin üçüncü yılında sevgiyle hatırlanıyor. Yaklaşık 1,5 ay yoğun bakımda tedavi gördükten sonra 69 yaşında yaşamını yitiren usta sanatçı, geride bıraktığı unutulmaz eserler ve filmlerle hafızalardaki yerini koruyor.

Usta isim, 2013 yılında yakalandığı lenf kanserini yenmiş ancak 2020 yılında hastalığı nüksetmişti. Vefatının ardından 11 Temmuz 2023'te Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin sonrasında, Taksim Camii'nde kılınan cenaze namazıyla Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmişti.

SANAT CAMİASINDAN DUYGUSAL MESAJLAR

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara göre, usta ismin yokluğu sanatçı dostları tarafından derin bir üzüntüyle karşılanmaya devam ediyor. Birlikte pek çok sinema projesine imza attığı komedyen Cem Yılmaz, yayınladığı mesajda, "Özkan ağabeyimi hasretle anıyorum. Çok özlüyorum. Nur içinde yatsın" ifadelerine yer verdi.

Ayşegül Aldinç ise hislerini, "Canım benim yokluğun ne büyük eksiklik. Çok sevildiğini, hiç unutulmadığını umarım ruhun hissediyordur" sözleriyle aktardı. Gülben Ergen de sanatçının eşsiz merhametine ve dünya çapındaki müzisyen kimliğine vurgu yaparak, "Bugün sensiz üçüncü yılımız. Çok özlüyoruz" şeklinde duygularını dile getirdi. Usta oyuncu Zafer Algöz de sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla Özkan Uğur'a olan hasretini belirtti.

TÜRK MÜZİĞİ VE SİNEMASINDAKİ YERİ

Yarım asrı aşan sanat hayatında kendine has enerjisi, yenilikçi bas gitar teknikleri ve mizahi üslubuyla tanınan Özkan Uğur, sadece müzik dünyasında değil, sinema ve televizyon ekranlarında da derin izler bıraktı. MFÖ ile nesilleri büyüten şarkılara imza atarken, rol aldığı yapımlardaki karakter oyunculuğuyla da geniş kitlelerin sevgisini kazandı. Sanatçının çok yönlü yeteneği, vefatının üzerinden geçen zamana rağmen Türk kültür hayatındaki boşluğunun doldurulamaz olduğunu gösteriyor.