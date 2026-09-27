KONYA’nın Emirgazi ilçesinde düzenlenen düğünde iddiaya göre havaya ateş açılması faciayla sonuçlandı. Abidin Ü.’nün tabancasından çıkan kurşunun isabet ettiği, izne gelen Uzman Çavuş Serkan Deveci (25) hayatını kaybetti.

DÜĞÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇTI

Olay, saat 20.00 sıralarında Emirgazi ilçesine bağlı Demirci Mahallesi’nde düzenlenen düğünde meydana geldi. İddiaya göre Abidin Ü., düğün sırasında tabancayla havaya ateş açtı. Silahından çıkan kurşun, o sırada düğünde bulunan Serkan Deveci’ye isabet etti.

İZNE GELDİĞİ ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Deveci’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Uzman çavuş olduğu ve izin için Konya’ya geldiği öğrenilen 25 yaşındaki Deveci’nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.